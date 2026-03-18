Hora de verano: Blanca Ovelar pide revisar la ley y el impacto en escolares

Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la senadora Blanca Ovelar (ANR, HC) puso énfasis en las consecuencias del horario vigente en el sistema educativo. Señaló que, con el cambio de estación, miles de estudiantes deben trasladarse a sus escuelas en plena oscuridad.

“Empieza el otoño y después el invierno, y van a sufrir nuestros niños que tienen que ir a la escuela en la oscuridad”, advirtió.

El planteamiento apunta directamente a la Ley N.º 7354/2024, que estableció el horario único de verano en nuestro país. La normativa eliminó el tradicional cambio horario entre marzo y octubre, una decisión que generó cuestionamientos desde sectores educativos, sanitarios y sociales y ya se implementó el año pasado.

Proyecto pendiente en el Senado

El intento de modificar nuevamente el horario ya tuvo un freno en el Senado. En julio del año pasado, la Cámara Alta, presidida por Basilio Núñez, resolvió postergar sin fecha el tratamiento del proyecto que buscaba restituir el sistema de horario de verano e invierno.

La postergación del proyecto que fue presentado por la senadora Ovelar se dio a pedido de Juan Carlos Galaverna, en medio de presiones políticas para discutir previamente el tema con el presidente Santiago Peña.

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Sin embargo, el debate sigue abierto. Incluso en la Cámara de Diputados surgieron iniciativas paralelas para derogar la ley vigente, impulsadas por legisladores que consideran “insostenible” el horario único por sus efectos en la educación, la seguridad y la salud.

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Ovelar insistió en que las leyes deben evaluarse con una mirada integral, priorizando el bienestar de la población por encima de intereses sectoriales.

“Tenemos que revisar desapasionadamente porque nuestra misión al formular leyes tiene que ser pensando siempre en el bien más importante y no en el aplauso de minorías”, sostuvo.

Carreras de medicina: De rechazo legislativo a expansión sin control

Ovelar recordó que hace aproximadamente dos años presentó un proyecto de ley para suspender por cinco años la apertura de nuevas facultades de medicina. La iniciativa fue rechazada en el Senado.

Uno de los argumentos en contra -según relató- fue la posibilidad de limitar la llegada de universidades extranjeras de prestigio. “Decían: ¿qué vamos a hacer si Harvard quiere venir a Paraguay?”, ironizó.

Tras ese rechazo, el crecimiento fue acelerado: se habilitaron 13 nuevas facultades, consolidando lo que calificó como “el negocio más próspero”.

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La legisladora advirtió sobre la existencia de intereses que impulsan la expansión del sector:

“Estamos ante una poderosa maquinaria que defiende el negocio”, afirmó.

Incluso cuestionó la idea de convertir a Paraguay en un “hub de formación médica” en la región, señalando que la escala del país no lo permite.

Problemas de calidad y formación médica

Ovelar también alertó sobre deficiencias estructurales en la formación:

Exceso de estudiantes: cerca de 45.000 alumnos de medicina en un país de 6 millones de habitantes.

Falta de hospitales escuela adecuados.

Campos de práctica saturados, con “centenares de alumnos en una sola sala”.

Débil control del sistema de acreditación.

Según explicó, la formación médica requiere contacto real y diverso con pacientes, algo que —afirmó— no está garantizado en el modelo actual.

La senadora vinculó esta situación con problemas más amplios del sistema de educación superior: