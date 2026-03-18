Para Lilian Samaniego está demostrado el uso político del MUVH en el caso de “Chaqueñito”

El senador cartista Javier “Chaqueñito” Vera Medina (ANR, HC) accedió a una vivienda del programa social del MUVH en un proceso que se resolvió en tiempo récord, sumado a que tuvo el privilegio de elegir su departamento por teléfono en solo 48 horas. El proyecto denominado “Viviendas Económicas” está dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones, mientras que el legislador gana más de G. 37 millones.

Esto generó que desde la bancada del partido Cruzada Nacional, por el que “Chaqueñito” ingresó a la Cámara de Senadores, plantearan un pedido de pérdida de investidura del legislador devenido cartista, aunque, pese a que el caso genera indignación en la ciudadanía, solo seis miembros del Senado, de los 45, firmaron el pedido y solicitaron el tratamiento de pérdida de investidura por uso indebido de influencia.

Para la senadora colorada independiente Lilian Samaniego, los privilegios de entregas de viviendas populares a personas vinculadas o cercanas al poder son un insulto a la ciudadanía, ya que, además del senador, también obtuvieron “viviendas sociales” del mismo edificio el propio secretario privado del ministro del MUVH, el “neposobrino” de la también tránsfuga senadora Zenaida Delgado y hasta el hermano de esta.

“El ministro Baruja, al hacer cambios en sus reglamentos interno y no comunicar, está demostrando claramente el uso político del programa social de entrega de viviendas y, por otro lado, el senador Chaqueñito tiene posibilidades de acceder a un banco privado, que no lo tienen las personas que justamente tienen que tener estas viviendas populares. También señalar que le entregaron a su secretario, que varias personas de su entorno tuvieron acceso a esto, funcionarios del MUVH”, criticó la legisladora.

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Están “ofendiendo a Las Residentas”

Los departamentos del edificio Las Residentas I fueron construidos y vendidos por el MUVH. La senadora cuestionó que le pongan el nombre y hasta sostuvo que ofenden a Las Residentas, que fueron mujeres paraguayas que durante la Guerra de la Triple Alianza sostuvieron la economía, agricultura y logística militar tras la muerte de la mayoría de los hombres.

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“En vez de llamarse ‘Complejo de Las Residentas’, le están ofendiendo a las Residentas, tendría que llamarse ‘Complejo de Los Privilegiados’, porque eso es lo que está demostrando el ministro Baruja. A las claras hizo uso político para el programa del acceso a la vivienda social”, señaló.

Sobre el pedido de pérdida de investidura, dijo que existe el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado, al haber accedido a una vivienda social siendo senador, y que se demuestra cada día más con las publicaciones en los medios de prensa, así como también se evidencia el comportamiento del ministro Baruja al hacerse público que varios de sus funcionarios cercanos accedieron a las viviendas.

“El ministro Baruja tiene que salir y comunicarle a la ciudadanía públicamente, en una reunión parlamentaria, tanto de diputados como de senadores, y no en una reunión privada como lo está haciendo, en una audiencia pública o como quiera llamarle, él a la ciudadanía lo que le tiene que explicar por qué hizo cambios en el reglamento interno y no comunicó, por qué le dio la concesión de las viviendas populares a su entorno, a su secretario”, manifestó.

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También que una persona de 21 años, hija de una funcionaria del MUVH, recibiera la vivienda claramente demuestra el uso político de los programas sociales a los que tenía que acceder el ciudadano común, según sostuvo. Afirmó que por una cuestión ética deberían devolver las viviendas y volver a hacer los procesos de adjudicación a personas que realmente cumplan con las condiciones, más aún cuando el propio “Chaqueñito” confirmó que un sobrino suyo habita la vivienda adjudicada, lo que es causal de rescisión del contrato.

Paraguayos viven en “economía de guerra”

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que desde el gobierno de Santiago Peña instalarían una “economía de guerra” a causa de una estrepitosa caída en las recaudaciones.

Según la senadora Lilian Samaniego, más del 80% de la población paraguaya vive en economía de guerra.

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“Salimos al país, este enero hizo un año, y la gente decía lo mismo: ‘no nos alcanza el salario mínimo, tenemos que hacer otras cosas, ser chofer de Bolt, vender empanaditas, asaditos, para tratar de llegar a fin de mes, no tenemos tiempo para compartir con nuestros hijos’. Ahora se dan cuenta de que hace falta una economía de guerra después de dos años que tiene el Gobierno”, criticó.

Insistió en que el Gobierno debe tener rostro humano, al igual que todas las modificaciones que se quieran realizar, priorizando a las personas, después a las instituciones.