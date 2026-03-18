¿Posible denuncia penal?: Estos fueron los cuestionamientos que indispusieron a Baruja

La reunión entre miembros de la mesa directiva y líderes de bancada de Diputados con el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja por la cuestionada adjudicación de un departamento de “interés social” al senador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera fue corta pero explosiva, viéndose abruptamente interrumpida por un aparente cuadro de hipertensión de Baruja, que tuvo que retirarse para ser asistido.

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Apenas hubo lugar a la intervención de tres legisladores, pero lo que detonó el aparente enojo desmedido del ministro fue aparentemente la serie de objeciones planteada por el diputado Benítez, las cuales Baruja no respondió, limitándose a tildarlo de “payaso” y retándolo a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía.

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Tras la reunión, Benítez adelantó que ya está considerando hacer la denuncia ante el Ministerio Público.

Una de las principales incongruencias que denunció Benítez en cuanto al relato de Baruja es sobre las condiciones públicas para ser adjudicado con una vivienda de interés social, ya que tanto en la página del MUVH, como en una rendición de cuentas al Ejecutivo publicado en enero pasado, como en una respuesta a pedido de informes a Diputados el 16 de enero de este año, coinciden en que existe un límite de entre máximo 1,5 a máximo 5 salarios mínimos para ser adjudicatario con una vivienda de "interés social".

Chaqueñito, así como otros legisladores cobra al mes G. 37.900.000, cuando el tope de 5 salarios mínimos actual es de G. 14.495.240. La eliminación de este tope es lo que hace sospechar de una adjudicación ilegal.

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“La respuesta fue: el programa (de vivienda de interés social) incluye viviendas unifamiliares y departamentos. Permite la construcción de viviendas para núcleos familiares con ingresos entre 1,5 y 5 unidades de salario mínimo. O sea la página (del MUVH), documentos remitidos a Diputados y al Ejecutivo establece como tope para el acceso a viviendas económicas cinco salarios mínimos. Solamente Chaqueñito conoció la resolución de la que ud. habla (por la cual se elimina el tope)“ , denunció Benitez.

Según consideró el legislador, ahí ya se configuraría una cuestión de privilegio, ya que otras personas no habrían accedido a dicha condición de “privilegio”, pero constituye cuanto menos como “falsa publicidad”.

El otro aspecto que el ministro no pudo -o no quiso responder- es precisamente sobre la resolución por la cual se elimina el tope para que sea “adjudicable” un postulante, ya que la fuente de financiamiento a la que habría optado mantiene dicho límite salarial.

En tal sentido, Baruja había emitido la resolución 413/2015 por la cual, ante la supuesta falta de interesados en los departamentos del Edificio “Las Residentas”, ampliaba las fuentes de financiamiento, a fin de admitir financiamiento a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) o uno propio con fondos del MUVH (créditos institucionales).

Si bien es cierto -según Benítez- Chaqueñito accedía al financiamiento vía BNF se eliminaba el tope, el legislador optó por el crédito institucional del MUVH que se sigue rigiendo por la limitación de los máximo 5 salarios mínimos para ser adjudicatario.

“Esta transacción es ilegal y hoy confirmo con la defensa que traen, porque vinieron a mezclar los tipos de financiamiento y los reglamentos para cada tipo de financiamiento, y Javier Vera (Chaqueñito) opta con el financiamiento vía MUVH", dijo Benítez.

Caso hermano de Zenaida, adjudicado “por adelantado”

Otro punto que objetó el diputado Benítez es el de otro beneficiado con un departamento en “Las Residentas”, Venancio Delgado, hermano de la senadora aliada cartista Zenaida Delgado.

“Usted en la lista menciona que Venancio Delgado es uno de los adjudicados con el departamento. Yo le pregunto a Ud si él ya vive acá, porque cuando uno entra a ver el proceso de la documentación sobre Delgado, (...) acá aun no figura la adjudicación, y esto es con fecha de ayer, él no figura como adjudicado, pero ud ya remitió a los medios que él está adjudicado, y nosotros ya sabemos que él tiene uno de los departamentos, pero en el sistema del MUVH todavía sigue en proceso la adjudicación”, apuntó.

Benítez remarcando que es por ello que señalan que en este caso existe “una serie de irregularidades en la pata jurídica” y que por ello lo consideraba un “mentiroso”.

Ya no pudo continuar porque el diputado cartista Yamil Esgaib, a los gritos, le cortó la palabra.