En defensa de Chaqueñito, Baruja trata de payaso a diputado opositor

El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja se reunió con líderes de bancada de la Cámara de Diputados en donde hubo un fuerte cruce de palabras entre los presentes.

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El diputado Raúl Benítez (Independiente), tras escuchar la explicación que embozó Baruja en defensa de la adjudicación de un apartamento al senador Javier Vera, al hermano de la senadora Zeneida Delgado y a su propio secretario, lo trató de mentiroso.

“Usted es un mentiroso”, dijo Benítez y pretendía seguir con su alocución sin embargo, fue cortado por la “patoteada” del diputado Yamil Esgaib(ANR-HC), quien con su estilo prepotente pidió que le quiten el micrófono por que “ya estaba payaseando”.

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En tanto que, las ofensas hacia el diputado opositor no culminó ahí, el ministro Juan Carlos Baruja lo trató de payaso y además le retrucó indicándole que es un mentiroso.

“Rechazo lo de mentiroso, él es el mentiroso. No estoy acostumbrado a su actitud de payaso que siempre viene a presentar acá. Yo tengo todos los documentos y le insto diputado que presente una denuncia penal”, dijo Baruja.

Benítez intentó defenderse, pero el presidente Raúl Latorre (ANR-HC) intervino en la discusión, que pasó a un cuarto intermedio debido a que Baruja tuvo una indisposición médica.

El ministro primero tuvo un sangrado de nariz y luego un pico de presión alta por lo cual se retiró para un chequeo médico.