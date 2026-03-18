Video: por sangrado de nariz tras discusión, Baruja se retiró de reunión con diputados

El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, interrumpió al propio presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, cuando estaba haciendo uso de palabra durante la reunión que realizaron hoy con líderes de bancada, debido a un sangrado de nariz y un pico de presión, según informaron.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados dieron a conocer que el ministro tuvo que ser asistido y luego trasladado a un centro asistencial.

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Esto se dio luego de que Raúl Benítez increpó al secretario de Estado por la adjudicación de departamentos del edificio Las Residentas al senador de Honor Colorado, Javier “Chaqueñito” Vera, al propio secretario privado de Baruja, como también al sobrino de la senadora cartista Zenaida Delgado y al hermano de esta, entre otras personas.

“Tenemos una serie de irregularidades, primero la pata jurídica, por eso yo decía, con las disculpas del término, que usted es un mentiroso”, cuestionó Raúl Benítez antes de ser interrumpido por el diputado cartista Yamil Esgaib, cuyo motivo de su presencia en la reunión se desconocía, ya que era para líderes de bancada.

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A esto, Baruja, bastante nervioso, respondió al diputado rechazando sus expresiones y retrucandole al tildarlo de “mentiroso”.

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“Presidente, primero rechazo las expresiones acá del diputado Raúl Benítez, para mí, él es el mentiroso. No estoy acostumbrado a su actitud de payaso que siempre viene a aplicar acá. Yo tengo todos los documentos, yo le instó al diputado a que presente una denuncia, si es que está en desacuerdo, denuncie penalmente y ahí vamos a demostrar quién tiene la verdad. Así como usted me dijo mentiroso. Denuncie, denuncie”, desafió Baruja antes de que Raúl Latorre tome la palabra, momento en el que Baruja atendió su teléfono celular y posterior a eso empezó el sangrado de nariz, por lo que se levantó y se retiró.

Adjudicación privilegiada de viviendas sociales

El edificio Las Residentas I, en la ciudad de Luque, forma parte del programa de “Viviendas Económicas” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y está dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones.

Sin embargo, se dieron a conocer adjudicaciones a al menos 12 personas con un poder adquisitivo mucho mayor o cercanos al poder de turno, desde legisladores, sus familiares y hasta propios funcionarios del MUVH.

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El primer caso y el más indignante se dio con Javier “Chaqueñito” Vera, adjudicado con la compra de uno de los departamentos, en tiempo récord, pese a su alto salario como parlamentario de aproximadamente G. 37 millones.

Los otros adjudicados son:

Jorge Daniel Coscia, secretario privado de Juan Carlos Baruja, que según los últimos datos, sería comisionado desde el Ministerio de Agricultura y su remuneración total de G. 12.162.591.

Alejandro Guzmán Delgado, sobrino de Zenaida Delgado, uno de los “nepobabies” que ingresó al Congreso con este Gobierno. En el 2024, su salario rondaba los G. 5.000.000 como jefe de despacho de su tía, la senadora tránsfuga Zenaida Delgado. Sin embargo, en la planilla de enero su remuneración ya supera los G. 12 millones al mes. También figura en la nómina de adjudicados Venancio Emilio Delgado, hermano de Zenaida Delgado.