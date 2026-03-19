Chaqueñito: fanático de las cucarachas quien “cobra US$ 20.000 por voto” al cartismo

“La gente me conoce a mí como el Chaqueñito, como un vendedor de asaditos, pero yo tengo muchas cosas ocultas maravillosas detrás de mí, también soy cantante, he trabajado como modelo con las tiendas de ropa”, afirmaba Javier Vera en entrevistas divulgadas en sus redes sociales al enterarse en 2023 que iba a ingresar al Senado.

“Amo los animales, mis seguidores saben bien eso, amo hasta las cucarachas, si no se sube en mi cama yo no lo mato, por favor, que se pasee ahí por el piso”, expresaba en una frase que muchos recuerdan.

Lo cierto es que Javier Odilon Vera Medina, alias Chaqueñito, volvió a ser “salvado” el miércoles último por el cartismo de la pérdida de investidura. Ahora por acceder a un departamento construido por el Ministerio de Urbanismo, Hábitat y Vivienda (MUHV).

Lea más: Estos fueron los “ausentes” durante el salvataje a Chaqueñito

El legislador basó toda su campaña política en las redes sociales y obtuvo 8.028 votos preferenciales en la lista del partido Cruzada Nacional en las últimas elecciones generales, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Ocupó su curul recién el 20 de julio del año 2023, porque “corrió la lista” y él estaba como el siguiente en ingresar al Senado ante el encarcelamiento de Rafael Esquivel alias “Mbururu”. Su juramento se dio en medio de fuertes críticas y hasta griteríos en las salas de sesiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si los colegas no van a pararse, les solicito que abandonen la sala de sesión, porque el ritual nos exige pararnos, porque eso es lo que nos exige”, tuvo que manifestar Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) entonces presidente del Senado, ante el repudio de los opositores.

Al asumir su banca, los cartistas inmediatamente le fabricaron un lugar para tenerlo entre sus filas, en la segunda línea de asientos. Desde entonces, Chaqueñito fue funcional al cartismo a la hora de votar.

Pero su voto tuvo un alto costo político (y financiero) para el oficialismo y desde que asumió el cargo ha estado envuelto en escándalos públicos y privados.

Los cartistas no hicieron más que expulsarlo de la Bancada de Honor Colorado por un lado, para luego blindarlo en todas las acusaciones que recibió.

En mayo del 2024, el senador fue denunciado por una funcionaria de la Comisión de Pueblos Indígenas por amenazarla supuestamente con echarla del Congreso. La denunciante, Tatiana Espínola, grabó al legislador.

“Vos no sos nada, sos una simple contratada y te voy mandar sacar tu contrato y te vas a ir a la calle ¿entendes? te vas a ir a la mierda. Vos no vas a jugar, sos una porquería y una basura “, agredió a la funcionaria.

El legislador negó que haya lanzado amenazas contra la mujer y dijo que sus palabras solo se tergiversaron. La bancada cartista lo protegio.

Pero en septiembre del año 2025, más audios de una supuesta conversación filtrada entre la entonces senadora Norma Quino “Yamy Nal” y Javier Vera, evidenció la manera en la que los legisladores aparentemente buscaban tener ganancias en un intercambio de favores en la Itaipú Binacional, cuyo titular es Justo Zacarías Irún.

¿Qué pidió a los Zacarías Irún en Itaipú?

“Yo solamente le pedí que figure ahí dos vehículos en Itaipú para que yo pueda cobrar mensual y me dijeron que me van a dar. Y viste que vos podés hacer figurar los vehículos así tipo planillero, ¿Entendés?”, se escuchaba decir a Vera,

“Pero vos tenés que llevar la chapa y todo para que él presente como que ese vehículo está trabajando en Itaipú”, agregó en dicho audio.

“Yo le pedí un cargo para mi asesor jurídico, pero que sea comisionado, que cobre de Itaipú y sea mi asesor. Todo ko se puede acá Yamy, nuestro voto ko vale 20.000 dólares”, remató.

Solo en este caso el cartismo accedió a suspenderlo por 60 días.

Acusaciones públicas y su vida “privada”

Entre sus antecedentes también declaró “cero” gasto electoral al TSJE, pero luego acusó a un operador de quedarse con G. 70 millones. En otro caso, el sacerdote Cristóbal Acosta, de Teniente Irala Fernández, lo acusó de donar menudencias en descomposición.

En sus redes se jactó de donar una gran cantidad de calzados a personas vulnerables, sin embargo, ciudadanos descubrieron que la foto fue descargada de internet.

Exempleados suyos lo vincularon a conductas y escándalos sexuales y tráfico de influencia para cupos en el TSJE. También un cantante lo acusó de usar la imagen de su novia como “pantalla” sobre sus gustos sexuales.