Chaqueñito renuncia a su “Vivienda económica” tras ser salvado por HC

Pocos minutos después de que el Ministerio de Urbanismo anunciara una verificación de ocupación del Edificio Residentas I, Javier “Chaqueñito” Vera informó que ha decidido renunciar al beneficio, luego de múltiples cuestionamientos.

“He decidido renunciar a la adjudicación de la vivienda en el proyecto del MUVH. El proceso fue legal y sin privilegios. Pero para evitar más distorsiones, doy un paso al costado. Sigo comprometido con hacer las cosas bien y con total transparencia”, sostuvo a través de sus redes.

ABC Color intentó contactar con el parlamentario para obtener más declaraciones y su versión de los hechos, pero se limitó a responder: “Está mi posteo. Me cansé ya, basta, basta”.

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Sugestiva adjudicación y salvataje

Chaqueñito fue beneficiado con este departamento en la ciudad de Luque en julio del año pasado. Según los registros, su solicitud tuvo dictamen favorable apenas dos días después del ingreso de la carpeta, mientras él ya había elegido el departamento de preferencia.

El trámite alcanzó su punto culminante el 29 de julio de 2025, cuando el expediente avanzó por varias dependencias del MUVH en cuestión de horas. En solo seis horas, pasó por tres direcciones antes de su adjudicación, firmada por el ministro Juan Carlos Baruja.

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Un hecho llamativo fue que el ministro de Urbanismo decidió meses antes eliminar el tope máximo de ingresos, que estaba fijado en siete salarios mínimos. Con ese cambio, el senador estuvo habilitado para comprar el departamento, puesto que su salario supera ampliamente esa cifra.

Baruja sostuvo ayer ante el Congreso que todo el proceso fue legal y que Chaqueñito estaba habilitado para acceder al programa social, cuyas tasas son preferenciales frente a las del sector privado.

El hecho salió a luz la semana pasada y el escándalo público derivó en un pedido de pérdida de investidura por parte de la oposición. No obstante, Chaqueñito fue una vez más salvado y blanqueado por el cartismo, mientras sonreía burlonamente y ni siquiera se defendía en la sala de sesiones.

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Además, Chaqueñito admitió ante la prensa que es su sobrino quien habita el departamento, pese a que el contrato de adjudicación establece expresamente la obligatoriedad de que el beneficiario habite la propiedad.