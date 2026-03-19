MUVH avisa a Chaqueñito que verificará su “vivienda económica”

Luego de casi una semana de que el mismo Javier Odilón Vera, conocido como “Chaqueñito”, revelara que no ocupa el departamento que le fue adjudicado en el edificio del MUVH, hoy la institución informó que se dispuso la verificación de todos los departamentos. Es decir, antes de hacer las visitas, avisaron públicamente a los ocupantes que deben estar residiendo allí y que van a ir a visitarlos.

El Ministerio señaló que el objetivo es constatar “el efectivo cumplimiento de las condiciones de uso, ocupación y residencia establecidas en el marco de los programas habitacionales vigentes”.

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Prometió además que en los casos en que se detecten irregularidades se procederá conforme a la normativa vigente, aplicando las medidas administrativas correspondientes. No obstante, el aviso previo a la verificación genera suspicacias, pues los ocupantes pueden prepararse para esperar la verificación.

El contrato de adjudicación obliga a los beneficiarios del programa a ocupar ellos las viviendas y el viernes el parlamentario dijo que aún no vive ahí y alegó que su sobrino ocupa el departamento “mientras” él lo amuebla.

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En el comunicado, el MUVH reafirmó ”su compromiso con la transparencia, equidad y correcta administración de los recursos públicos, asegurando que los beneficios lleguen efectivamente a las familias que cumplen con los requisitos establecidos".

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De esta manera, la institución intenta lavarse las manos luego de adjudicar llamativamente departamentos que forman parte del programa denominado “Viviendas Económicas” a un senador de la República cuyo salario supera los G. 37 millones al mes. Para blanquear la adjudicación, el ministro Juan Carlos Baruja emitió una resolución mediante la cual se eliminaba el requisito relacionado al tope de ingresos, que era de siete salarios mínimos.

Esa resolución que cambiaba considerablemente las condiciones nunca fue divulgada en los canales oficiales. De hecho, hasta la semana pasada, al ingresar a la web del MUVH seguía disponible la lista de requisitos para acceder al programa y dentro se hablaba del tope de siete salarios mínimos.

No se encontraba en ningún apartado esa resolución que, inicialmente, Baruja dijo que fue emitida en abril y luego se “corrigió” y aseveró que se equivocó y la normativa ya data de principios de año.

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Pese al escándalo, sostienen que su adjudicación fue legal y el legislador fue salvado ayer de la pérdida de investidura, una vez más por el cartismo.

Otros amigos del poder

Además de Chaqueñito, este edificio fue adjudicado a: