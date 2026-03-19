¿En 15 días se definirá si tendrás un día libre pago por tu cumpleaños?

La iniciativa fue impulsada por el senador Colym Soroka (ANR), quien solicitó formalmente su estudio con el objetivo de avanzar en una normativa que “humanice las relaciones laborales” en nuestro país.

El proyecto, titulado “Que establece el día de licencia laboral remunerada por cumpleaños en el sector público y privado”, propone otorgar a cada trabajador o funcionario un (1) día libre pago al año para celebrar su cumpleaños.

La medida alcanzaría a los empleados del sector privado regidos por el Código del Trabajo Ley N° 213/93 y a los funcionarios públicos bajo la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y el Servicio Civil.

Además, abre la posibilidad de adhesión a instituciones con regímenes especiales mediante normativas internas.

Flexibilidad y compensación: claves del proyecto

Uno de los puntos más destacados del proyecto es su carácter flexible. La licencia podrá ser utilizada:

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El mismo día del cumpleaños, o

El día hábil inmediatamente posterior

Para acceder al beneficio, el trabajador deberá comunicar su decisión con al menos tres días de anticipación.

En caso de que la empresa o institución no pueda otorgar el día libre por razones operativas, el proyecto establece una compensación económica: el pago equivalente a un jornal diario de G. 111.502

Argumentos: bienestar, productividad y familia

En su exposición de motivos, el senador Soroka fundamenta la propuesta en tendencias globales de recursos humanos, donde el reconocimiento de fechas personales relevantes aumenta el sentido de pertenencia, mejora la moral laboral, reduce el estrés e impacta positivamente en la productividad.

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El proyecto también pone énfasis en el fortalecimiento del núcleo familiar, permitiendo a los trabajadores compartir una fecha significativa con sus seres queridos.

El proyecto de ley esta pendiente de dictamen en las comisiones de Legislación y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

El MIC sentaría postura en contra de la normativa

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, en una reunión con Diputados a inicios del mes de marzo se mostró reticente al proyecto de ley que plantea conceder un día libre (feriado) a cada trabajador el día de su cumpleaños, diciendo que hay que cuidar la fuerza productiva.

Al contrario, ante los diputados planteó incluso promover que estudiantes cumplan horas laborales como requisito para graduarse del colegio, a fin de cuidar la “cultura del trabajo”.