¿Día libre por cumpleaños?: Al contrario, ministro del MIC plantea trabajar para graduarse del colegio

El titular del Ministerio de Industria y Comercio, Marco Riquelme, si bien dijo que están aún analizando el proyecto de ley “que establece el día de licencia laboral remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector privado y funcionarios públicos” y no se animó a dar un no rotundo, dio a entender que su postura será la de priorizar y proteger al sector productivo, es decir, rechazarían esta propuesta.

En palabras más simples, el proyecto de ley pendiente de su primer análisis en Senado propone que cada trabajador tenga libre el día de su cumpleaños, lo cual ya generó la reacción negativa de varios gremios industriales y de la producción.

“Estuvimos hablando con distintos empresarios y distintos gremios también. Nosotros, por supuesto, valoramos mucho el sacrificio que tienen todos los trabajadores en el Paraguay, pero tenemos que tener en cuenta que un aspecto importante para nuestra revolución industrial y nuestra industrialización es la productividad que generamos nosotros en las industrias”, comenzó diciendo.

Este acotó que más allá del beneficio al trabajador, desde el MIC tienen en cuenta el posible sobrecosto que implicará para las industrias, sobre todo las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes).

“No podemos acostumbrarnos a poner sobrecosto a las industrias y a los empresarios en Paraguay, porque esto, recuerden, que no solamente afecta a las industrias grandes, pero también afecta a las 476.000 mipymes que existen en el país", insistió.

Ante esto, se le remarcó entonces que su respuesta se entendería como un no solapado al proyecto de ley, ante lo cual afirmó: “Se entiende que estamos evaluando todavía la iniciativa parlamentaria. Estamos conversando con los diferentes actores que estarían afectados, pero nuestra visión principal va a estar hacia la generación de productividad en la industria y en las empresas".

¿Trabajar para recibirse del colegio?

El ministro de Industria se refirió al tema esta mañana durante una comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de Diputados, donde expuso algunos planes para su gestión, teniendo en cuenta que asumió el cargo a finales de febrero pasado, en reemplazo de Javier Giménez, que pasó a ser jefe de gabinete de la Presidencia de la República.

En ese contexto, también se refirió a su intención de promover la cultura del trabajo incluso antes de terminar la educación secundaria, y también, como forma de incentivar profesiones como la ingeniería.

En tal sentido, dijo que uno de sus planes es crear "Institutos de investigación y capacitación" para estudiantes en etapa escolar, con el fin de mantener el valor del trabajo.

“Nosotros queremos que inclusive en los últimos años de colegio los chicos entren a esas industrias y generen algún vínculo con el trabajo, tienen que tener algunas horas de trabajo antes de graduarse”, planteó Riquelme.

Lo irónico del planteamiento de Riquelme es que lo hizo ante legisladores que ubicaron a sus “nepobabies” en el Estado, como el caso de los cartistas Héctor “Bocha” Figueredo y Yamil Esgaib.

“Nosotros tenemos que proteger lo que tenemos como mayor riqueza en el Paraguay que es el valor del trabajo. Nosotros tenemos que lograr que está generación de chicos que se graduan de los colegios puedan iniciar con un arraigo importante hacia la disciplina del trabajo”, insistió.

El mismo acotó que “ese es el valor (disciplina del trabajo) más grande que tenemos que proteger, que otros países vecinos han perdido”, haciendo presuntamente referencia al caso de la Argentina.