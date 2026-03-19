Guerra proselitista afectaría obra en Luque

El gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA) durante una reunión con artistas y sectores culturales de Luque anunció que la construcción del ansiado teatro quedará paralizado debido a que el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC) no aprueba los planos para la construcción.

El gobernador indicó que, pese a que la obra ya fue adjudicada, con contrato firmado y orden de inicio, el escenario de trabas políticas retrasó por tres meses la construcción.

Emplazó al municipio hasta el 23 de marzo para dar el “visto bueno” y así continuar la construcción.

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Se sumaron a la denuncia los concejales liberales: José Meza y Belén Maldonado, el diputado Pedro Gómez y hasta el propio hijo del dramaturgo Julio Correa, el doctor Julio Correa.

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Según los datos, la firma del contrato fue 11 de noviembre 2025, en tanto que Dirección de Obras Públicas departamentales dio la orden de inicio el 12 de noviembres y desde entonces pasó 126 días.

El proyecto, identificado con el ID 470864 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), contemplaba la construcción del teatro y dependencias como sala de música, canto y otras especialidades.

Se proyecta ejecutar las obras en el predio de la Casona Julio Correa declarado patrimonio histórico, pues perteneció al dramaturgo Julio Correa, padre el teatro popular en guaraní.

La inversión de la Gobernación de Central es de G. 10.387 millones, con un plazo de ejecución de 450 días, tras la firma del contrato con el contratista Antonio Rafael Cabrera Burgos.

El gobernador es un mentiroso

Consultado al respecto el intendente Carlos Echeverría indicó que el liberal es un mentiroso y que está buscando echarle la culpa a la administración colorada para no aceptar su ineptitud.

“Absolutamente mentira es. Nosotros como institución estamos obligados por ley a que cada interesado que quiera intervenir sitios considerados patrimonios debe aprobar la Secretaría Nacional de Cultura”, dijo Echeverría.

Agregó que “la gobernación y la empresa adjudicada jamás le dieron el trámite. La secretaría le habrá hecho algunas modificaciones y ahora quieren tirarnos a nosotros como que nosotros no queremos aprobar”, dijo el intendente.

Por otro lado, Echeverría indicó que durante su gestión ya transfirieron a la Gobernación Central G. 25 mil millones de los impuestos luqueños y hasta ahora la gobernación no hizo mucho a la ciudad.

“Lo que el gobernador va a invertir en Luque no es ni la mitad de lo que ya le transferimos de los impuesto. ¿Donde está todo ese saldo de lo que hoy él va a invertir? Jamás ese recurso vino a Luque ¿Donde se fue a parar? Seguro fue a Villa Elisa, donde está como intendente su hermano“, dijo Echeverría.

Indicó que el gobernador debería invertir todo el dinero de los impuestos luqueños en la ciudad, pero busca engañar a la gente.

“Este es un mentiroso, y me hago responsable de lo que digo” sentenció Echeverría.

Comunicado

Debido a que la ciudadanía luqueña se organiza para una manifestación mañana a las 8:00, la Secretaría Nacional de Cultura emitió un comunicado desmintiendo también a Estigarribia.

Según el documento, efectivamente la gobernación presentó el expediente el 29 de enero para una evaluación, el 9 de febrero se le solicitó algunos ajustes al proyecto.

En tanto que el 19 de febrero hubo una reunión técnica en donde se les preciso los detalles a tener en cuenta para evitar destruir el patrimonio cultural, pero que desde entonces la Gobernación no remitió más el proyecto final.

Agregan que están a la espera de los documentos y que no existe ninguna intención de paralizar el proyecto, sino más bien de colaborar a que se ejecuten de manera correcta.