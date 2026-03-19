Titular de IPS justifica festín y no aseguran recuperar cerca de G. 40.467 millones

El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Britez incluso justificó por momentos el desembolso presuntamente irregular de unos G. 40.467.591.663, en concepto de bonificaciones por encima de lo permitido por la ley y también a profesionales de salud sin sus registros actualizados, es decir, potencialmente arriesgando la salud de los asegurado.

Lea más: Carnaval de bonificaciones en IPS: estos son los hallazgos más llamativos de la Contraloría

Brítez intentó alegar que IPS sobrepasó el límite de bonificaciones (en uno de los casos el tope era de G. 1.500.000 y ellos pagaron G. 1.900.000) basado en el “contrato colectivo”, pero pisoteando la ley y decretos que por prelación deberían ser superiores.

“Eso vamos a analizarlo (respecto a recuperar lo pagado de manera irregular), no está dentro de las recomendaciones de la Contraloría. Vamos a ver cómo hacemos, vamos a dar intervención a la dirección jurídica, vamos a pedir una interpretación del Ministerio de Economía y si hay que hacer los descuentos correspondientes, lo haremos", alegó Brítez.

Los presuntos pagos irregulares corresponden a:

₲ 3.471.200.000 en pagos por en concepto de Bonificación por Grado Académico durante el ejercicio fiscal 2024, excediendo lo establecido en las disposiciones legales.

₲ 1.466.906.668 pagadso por el IPS durante el ejercicio fiscal 2024 en concepto de Bonificación por Responsabilidad por Gestión Administrativa a funcionarios con cargos de nivel superior, por total , sin ajustarse a lo establecido en la normativa vigente.

₲ 823.119.999 pagados en concepto de Bonificación por Responsabilidad en la Gestión Presupuestaria a funcionarios con cargos de nivel superior durante el ejercicio fiscal 2024, sin ajustarse a lo establecido en la normativa vigente .

₲ 34.706.364.996 en pagos de salarios a profesionales de la salud que siguieron ejerciendo funciones sin contar con la habilitación profesional vigente.

El mismo incluso, recordó su condición de funcionario antiguo de IPS, y defendió estos pagos alegando que “están en el contrato colectivo que está aprobado por el Ministerio de Trabajo y el contrato colectivo para nosotros es una ley. Después salió la Ley (del PGN 2024) que topeaba a G. 1.500.000″ y luego nos ajustamos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acotó que también hay una demanda pendiente planteada contra el IPS por parte de los sindicatos para reponer estos cobros de bonificaciones.

Por ejemplo, Brítez justificó que IPS pague por título académico, algo llamativo en el caso de la previsional ya que se supone que al ser en su mayoría personal de salud, se supone que el requisito de título es obligatorio y parte del salario normal.

“Eso estas son negociaciones ya... yo soy un funcionario de 40 años, y hace 20 años (ya) cobraba mi bonificación por título y eso fue una negociación con los sindicatos que está presente”, insistió el titular del IPS

El mismo no se ruborizó intentando justiciar los pagos extras, pese a que la institución a su cargo llora miseria, con faltante de al menos 150 medicamentos básicos entre otra serie de carencias.

Cuando se le dijo que ni antigripal hay en la previsional, respondió: “Puede ser que no haya antigripal en IPS, pero hay un enfermo con cáncer que se le está goteando 80 a 90 millones (de guaraníes) en la vena. Comprate un antigripal...”.

Esto también es una mentira, ya que muchos de los pacientes oncológicos asegurados en IPS se ven obligados a recurrir al Instituto Nacional del Cáncer (Incan) -dependiente de Salud Pública- para recibir su tratamiento.

Lea más: Denuncian presunto cobro indebido de Jose’i González y otros gerentes ”mau" en IPS

Britez intentó seguir justificándose diciendo que “con lo que se aporta para el IPS, que son G. 250.000 a G. 300.000 que va al área de salud no se puede dar una cobertura total”.

Otro hecho escandaloso, que si bien no está en el reporte de Contraloría (que solo abarcó la gestión del año 2024), fue el pago de millonarias cifras en concepto se “honorarios profesionales” -además de su salario- a abogados de IPS por juicios, que Brítez dice que se ajustan a la ley, sin embargo, el caso obligó a renunciar a la dirección de Asesoría Jurídica de José “Jose’i” González Maldonado.

“Si ellos tienen la posibilidad de cobrar afuera, yo no puedo hacer nada”, dijo sobre los millonarios cobros de sus abogados.