Carapeguá: Prieto afirma que en Paraguay llegará el cambio en 2028

El presidenciable del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, señaló que el acompañamiento de la gente es una señal excelente. “Estamos yendo lento, pero seguro, a pasos firmes rumbo al 2028, porque hay muchos sueños que cumplir en nuestro país”, expresó durante su alocución en este municipio.

Prieto sostuvo que en Paraguay existe una “falta de voluntad política” para atender áreas clave como salud, educación e infraestructura vial. En ese sentido, recordó su experiencia en Ciudad del Este, donde accedió a la intendencia en 2019 pese a un escenario adverso. “Nos decían que era imposible, como aquí, donde hubo 60 años de un solo partido, pero la gente se animó a cambiar”, afirmó.

En otro momento, destacó logros de su gestión municipal, como la implementación de buses eléctricos en Ciudad del Este, señalando que fueron posibles gracias a la voluntad política. También cuestionó al Gobierno central por el endeudamiento y la falta de inversión en servicios básicos.

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Prieto aseguró que Paraguay cuenta con recursos suficientes, pero que estos no son bien administrados. Criticó la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciando falta de medicamentos, licitación innecesaria de más de 6.8 millones de dólares para inversión en jardines y la existencia de “planilleros en la previsional”, mientras persisten necesidades urgentes en el sistema de salud.

Destacó que el país es rico en recursos naturales, energía y agua, pero la corrupción impide que eso se traduzca en bienestar para la gente”, enfatizó. Además, reafirmó su intención de llegar a la Presidencia en 2028, asegurando que trabajará en mejorar salarios de médicos, profesores y policías y se fortalecerán los servicios públicos y se combatirá la corrupción.

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Por otro lado, pidió a los presentes respaldo político para el precandidato a intendente Juan Aurelio Bobadilla, solicitando que cuente con mayoría en la Junta Municipal “comprometida con el desarrollo y no con negocios”.

Prieto estuvo recorriendo los mercados, centros comerciales, y en horas de la noche participó de reuniones en los diferentes distritos del noveno departamento.

Propuesta local

Durante el acto, Bobadilla presentó su precandidatura junto a aspirantes a la concejalía municipal: Celso Mendoza, Gilberto Guanes, Federico Santacruz y Cristian Carrera.

El candidato señaló que su proyecto busca involucrar a sectores sociales, culturales y comunitarios en la construcción de una hoja de ruta para el desarrollo local.

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Entre sus principales propuestas, mencionó la necesidad de caminos de todo tiempo para las compañías rurales, donde vive el 60% de la población, así como el impulso a la economía del conocimiento para generar oportunidades laborales a los jóvenes.

También destacó la importancia de recuperar el talento local y promover la unidad comunitaria. “Queremos que Carapeguá sea un ejemplo de desarrollo social, productivo y comunitario”, concluyó.