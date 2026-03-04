División en la Alianza: rechazan la elección de precandidato mediante encuesta en Carapeguá

En la encuesta realizada el sábado 28 de febrero resultó ganador el ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla, superando al precandidato del Partido Encuentro Nacional (PEN), Gustavo Elizeche. Bobadilla celebró el proceso como una superación de divisiones históricas y una alternativa “seria, transparente y válida” para la ciudadanía..

La metodología de la encuesta fue realizada por la consultora de Carlos Alberto Gómez, basada en llamadas telefónicas a ciudadanos registrados en el padrón electoral, obteniendo 390 respuestas efectivas. La inscripción oficial de la precandidatura de Bobadilla se realizó el lunes en la sede del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) en Asunción.

Comunicado del comité liberal

Sin embargo, la aparente armonía se vio interrumpida por un comunicado emitido por el Comité del PLRA de Carapeguá. En el documento, los firmantes expresan su “más enérgico, categórico e indeclinable rechazo a la supuesta ‘encuesta’ realizada este sábado 28 de febrero de 2026”.

El comunicado califica el sondeo como “amañado, temerario y carente de toda fiabilidad técnica” y afirma que el procedimiento no contó con el consentimiento ni la autorización legítima de quienes conforman la Alianza.

Se argumenta una violación del Mecanismo de Selección (Cláusula Séptima) del “Acuerdo Marco de Constitución de la Alianza”, que establece que la selección del precandidato debe ser fruto del diálogo político permanente y que cualquier encuesta debe contar con el consenso de todas las partes.

El Comité liberal también denuncia “falta de transparencia y atropello a la pluralidad”, acusando a un sector minoritario de ejecutar una encuesta unilateral que rompe el Principio de Transparencia y la naturaleza inclusiva de la Alianza. Se critica que el método utilizado “borró de un plumazo nombres de legítimos aspirantes, violando el derecho a la igualdad de oportunidades y la libertad política”.

Ante esta situación, el Comité del PLRA de Carapeguá declara que no acepta ni reconoce el sondeo, rechaza cualquier intento de imponer una precandidatura nacida de un proceso irregular y sin fiscalización, y ratifica que la unidad solo existe si se cumple el Acuerdo Marco y se respeta la palabra empeñada.

El comunicado fue firmado por la presidenta del Comité PLRA Carapeguá, Deici Carolina Báez; el miembro del Comité, Marcelo Benítez; el concejal departamental Miguel A. Cáceres; y el concejal municipal Rubén Galeano.