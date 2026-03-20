Expulsión de Chaqueñito por mayoría simple iba a “legitimar” la destitución de Kattya, dice senador Varela

Varela fue contundente al justificar su postura: acompañar la expulsión de Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) habría significado validar el polémico procedimiento utilizado contra Kattya González, quien fue expulsada el 14 de febrero de 2025 con 23 votos.

“El reglamento vigente exige 30 votos para la pérdida de investidura. Si nosotros aplicábamos un criterio distinto ahora, íbamos a legitimar lo que ocurrió con Kattya González”, sostuvo.

El senador recordó que ese reglamento fue aprobado previamente por el propio Senado y que, pese a ello, no fue respetado en el caso de la exlegisladora independiente, lo que motivó una acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema que sigue pendiente de resolución.

Según Varela, el problema de fondo no es solo el caso de Vera, sino la falta de coherencia institucional en la aplicación de las normas en la Cámara de Senadores.

“Si votábamos para expulsarlo con el mismo método que se usó con Kattya, íbamos a ser incoherentes. Lo que buscamos es respetar el reglamento vigente y garantizar el debido proceso”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legislador también insistió en que la pérdida de investidura debe tratarse como un juicio político, con plazos claros, derecho a la defensa y cumplimiento estricto de las reglas.

Críticas al uso de la investidura y al caso MUVH

Aunque no apoyó la expulsión, Varela calificó como “reprochable” la conducta de Vera, cuestionado por el acceso a beneficios habitacionales.

En ese contexto, apuntó contra el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a cargo del senador con permiso Juan Carlos Baruja, señalando que el caso genera sospechas.

Lea más: Caso MUVH: cartistas y aliados salvan otra vez a Chaqueñito de pérdida de investidura

“Llama la atención que se hayan relajado requisitos para beneficiar a un parlamentario. Esa institución debe priorizar a sectores vulnerables y a la clase media”, indicó.

Además, sugirió que lo correcto habría sido revocar la adjudicación o renunciar a ella, algo que finalmente ocurrió.

¿Blindaje político o desorden institucional?

Consultado sobre si el oficialismo mantiene el reglamento para “autoblindarse”, Varela fue crítico: “Con Kattya no se respetó el reglamento. Se la expulsó con 23 votos cuando se requerían 30. Eso genera esta controversia y evidencia un desorden institucional”.

El senador advirtió que actualmente existen interpretaciones contradictorias dentro del Senado, lo que “contamina” los procedimientos.

Varela consideró clave lo que resuelva la Corte Suprema en el caso de González. “Si la Corte se expide, podría sentar jurisprudencia y establecer reglas claras sobre cómo aplicar la Constitución y el reglamento en casos de pérdida de investidura”, señaló.

Lea más: De 45 senadores, solo seis firman el pedido de expulsar a Chaqueñito

Para el legislador, el desafío es unificar criterios: “El Senado debe aprobar una sola versión del reglamento y respetarla. No se puede aplicar según la conveniencia política”.

La votación del salvataje a Chaqueñito arrojó solo 6 votos a favor de la expulsión, 23 en contra -principalmente del oficialismo colorado y sus aliados liberocartistas- y 6 abstenciones.