Instarán al Ejecutivo a crear alerta temprana ante fenómenos meteorológicos

El proyecto apunta a algo clave: dejar de reaccionar tarde. La “Alerta Oportuna” busca establecer mecanismos para detectar riesgos y comunicar rápidamente a la ciudadanía y a las instituciones.

Entre sus principales objetivos se destacan alertar a la población en tiempo real, coordinar respuestas entre organismos del Estado, reducir el impacto de emergencias y fortalecer la prevención

Según la exposición de motivos del proyecto de resolución este tipo de sistemas ya ha demostrado ser fundamental en distintos países para salvar vidas, especialmente en contextos de desastres naturales o crisis sociales.

El senador Osorio menciona en su exposición de motivos que en los últimos años se han registrado tormentas severas, ráfagas intensas, tornados localizados e inundaciones repentinas han evidenciado no solo la vulnerabilidad climática del país, sino también las limitaciones en los mecanismos de alerta y comunicación hacia la ciudadanía.

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Para el legislador si bien el Estado paraguayo cuenta con instituciones técnicamente capacitadas -como la Secretaría de Emergencia Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones-, la falta de integración efectiva entre estos organismos impide que la información crítica llegue de manera inmediata y directa a la población en riesgo.

¿Por qué es importante ahora?

El impulso de esta iniciativa se da en un contexto donde la rapidez de respuesta puede marcar la diferencia. Contar con información anticipada permite evitar tragedias, optimizar recursos públicos y mejorar la seguridad de la población

El proyecto del senador Osorio se enfoca justamente en ese punto: ganar tiempo para actuar.

Por ahora, no hay fecha confirmada para su tratamiento. No se descarta que la norma sea tratada en la próxima sesión del Senado.

El proyecto de resolución

El proyecto de resolución de ser aprobado instará al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en coordinación con la CONATEL, la DINAC y el Ministerio de Defensa Nacional, se inicien de inmediato las gestiones técnicas y administrativas para la creación e implementación del Sistema Nacional de Alerta Temprana vía Telefonía Móvil.

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También se insta a solicitar a la CONATEL que establezca el marco regulatorio para que las empresas operadoras de telefonía móvil habiliten la tecnología de Difusión de Celda (Cell Broadcast) en todo el territorio nacional, garantizando la gratuidad y la geolocalización de las alertas.

Asimismo, se encomienda a la DINAC y a la SEN el establecimiento de un protocolo de comunicación de crisis que permita la emisión automática de alertas ante la detección inminente de tornados, tormentas de gran intensidad o crecidas de ríos.