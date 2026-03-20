¿MUVH ya verificó el edificio de los “amigos del poder”?

Desde ayer por la tarde, están “advertidos” los 12 beneficiarios del Edificio Residentas I, respecto a una verificación in situ de ocupación. El Ministerio de Urbanismo señaló que deben constatar “las condiciones de uso y residencia” establecidas en el programa.

Según el contrato del programa denominado “Viviendas Económicas”, el beneficiario debe ocupar inmediatamente el inmueble.

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En el comunicado emitido, no se brindó ninguna fecha de verificación y, hasta el momento, se desconoce si ya se concretó o los beneficiarios están teniendo más tiempo de gracia para prepararse. Intentamos obtener información al respecto con el equipo de comunicación del MUVH, pero hasta el cierre de la nota no obtuvimos ningún retorno al respecto. Tampoco se difundió nada al respecto en las redes oficiales de la institución.

Chaqueñito renunció a su departamento

El primero en reaccionar tras el anuncio del MUVH fue el senador Javier “Chaqueñito” Vera, quien anunció que decidió renunciar al beneficio, pese a que alegó nuevamente que su proceso fue legal y no privilegiado. “El proceso fue legal y sin privilegios. Pero para evitar más distorsiones, doy un paso al costado”, dijo en sus redes y evitó brindar más declaraciones ante la prensa.

El mismo ministro Juan Carlos Baruja confirmó días atrás que también fueron beneficiados con este edificio su secretario privado, Jorge Daniel Coscia; el “neposobrino” y hasta el hermano de la senadora Zenaida Delgado.

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