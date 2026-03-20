Yolanda se pone a disposición de la Contraloría tras recibir velada amenaza de Nano

La legisladora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional confirmó que acudió personalmente al órgano contralor y que no se detectaron inconsistencias en su declaración jurada de bienes tal como públicamente había denunciado su colega, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) porque no consignó la venta de una propiedad en área 1 en Ciudad del Este.

“Estuve ayer a la mañana en la Contraloría General de la República y confirmé que mi declaración jurada está bien y no tengo nada para rectificar. No tiene ninguna inconsistencia en los montos porque el saldo que yo debía cobrar de la venta (cesión de derechos) de mi casa ya estaba saldada al momento que hice mi declaración jurada de bienes el 20 de julio del 2023”, afirmó.

Paredes también lanzó un mensaje directo a sus detractores en sus redes sociales: “Lamento dar esta mala noticia a la gente que quiere verme destruida. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?”

El origen del conflicto en el Senado

El cruce se produjo durante una sesión en la Cámara de Senadores, donde Galaverna reaccionó a declaraciones previas de Paredes, quien había calificado de “delincuentes” a legisladores del cartismo.

En respuesta, el senador anunció que impulsaría un pedido ante la Contraloría para investigar a su colega por la venta de los derechos de una vivienda vinculada a Itaipú en Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos enterábamos de que una colega senadora había vendido los derechos de una casa de Itaipú por 360.000 dólares…”, sostuvo Galaverna, quien además cuestionó una supuesta omisión en la declaración de ingresos.

Aunque aclaró que no promovería directamente su expulsión, dejó abierta esa posibilidad, lo que fue interpretado como una advertencia política.

“Si quieren echarme, háganlo”

Lejos de retroceder, Paredes en aquella sesión respondió con firmeza y desafió a sus colegas: “Si a ustedes les parece que esto es ser delincuente, genial, soy una delincuente… pero jamás van a poder llegar a la suela de mis zapatos”.

La senadora en ese momento defendió la legalidad de la operación inmobiliaria, señalando que la cesión de derechos es una práctica común en Ciudad del Este, y negó cualquier hecho de corrupción.

Además, reiteró su postura desafiante: “Yo me voy a ir a la Contraloría… y si fue un delito, yo misma me voy a la Fiscalía y me entrego”.

Incluso fue más allá: “Si me van a meter presa, bueno, métanme presa… me iré orgullosa”.

Lea más: Galaverna lanza velada amenaza contra Yolanda, y ella desafía: “si quieren echarme, háganlo

El enfrentamiento se da en medio de un contexto más amplio de disputas políticas. Paredes impulsó denuncias y un pedido de expulsión contra el senador Javier Chaqueñito Vera, a quien acusa de presunto uso indebido de influencias para acceder a una vivienda del MUVH. Proyecto de resolución que fue rechazado y remitido al archivo.

Según la legisladora, los cuestionamientos en su contra formarían parte de una estrategia para desacreditarla y frenar sus denuncias. “Quieren hacerme callar… pero no lo van a conseguir”, aseguró.

La misma defensa que hoy ejerce el cartismo a Chaqueñito ya fue impulsada a favor del senador Hernán David Rivas (ANR, HC) por acceder a un título de abogado de dudosa legalidad. La denuncia de la exsenadora Kattya González (Independiente) luego le costó el cargo.

Lea más: Chaqueñito renuncia a su “Vivienda económica” tras ser salvado por HC

La decisión de Paredes de ponerse a disposición de la Contraloría busca anticiparse a cualquier investigación y reforzar su postura de transparencia. Sin embargo, el cruce con Galaverna evidencia el alto nivel de confrontación dentro del Senado y mantiene latente la posibilidad de que el cartismo promueva la expulsión de Paredes.