Video: abuchean a “Bachi” Núñez y Edgar Olmedo durante inauguración del campeonato de Fútbol de Salón

Anoche se realizó el acto inaugural del 55 Campeonato de Fútbol de Salón Caaguazú 2026 en el Coliseo Departamental “El Cerrito”, ubicado en Coronel Oviedo Caaguazú.

Ante una importante convocatoria, se presentaron las autoridades políticas locales, el intendente Marcos Benítez (ANR–HC), el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR-HC) y autoridades nacionales como el Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) y el diputado por Caaguazú Edgar Olmedo (ANR-Bancada B), entre otros.

En el momento en el que ingresaron y fueron presentados “Bachi” y Olmedo por parte de los maestros de ceremonia, el público no reaccionó de la mejor manera y empezaron a silvarles y abuchearles.

El hecho quedó registrado por las cámaras del Canal 5, de Fútbol Ovetense, que transmite los partidos y eventos del campeonato.

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Club de los Núñez recibe fondos estatales

De los G. 16.984 millones que la Secretaría Nacional de Deportes (SND) transfirió a la Unión del Fútbol del Interior (UFI) entre 2024 y noviembre de 2025, más de G. 2.548 millones fueron a parar al Club 12 de Junio de Villa Hayes.

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La entidad deportiva, de manejo como asociación sin fines de lucro y cuyo presidente honorario es el titular del Congreso, Basilio Núñez (ANR, cartista), de esta manera logró acaparar el 15% de los recursos públicos.

Primero estuvo como presidenta la pareja del senador, Nidia Lorena Cabrera Zaracho, exconcejala de Villa Hayes; luego llegó su hija, Sol Núñez, actual edil cartista de Villa Hayes. Ahora el que figura como presidente del club es Ricardo Núñez, exintendente de Villa Hayes y hermano del legislador colorado cartista.

No es la primera vez que se evidencia el privilegio para el club del presidente del Congreso. Entre 2021 y 2024 recibió desembolsos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por G. 2.179 millones para construcción de graderías y un gimnasio.

Por su parte, la UFI le transfirió entre 2020 y 2023 más de G. 2.449 millones. Es decir, en un periodo de cinco años, el Club 12 de Junio de Villa Hayes recibió alrededor de G. 7.177 millones, más del millón de dólares a la cotización actual.