Cuestionan criterio de la justicia para enjuiciar a quienes denuncian irregularidades en Tomás Romero Pereira

Los concejales Tomás Romero Pereira, Concepción Martínez (Independiente) y Edgar González (ANR), críticos a la gestión de Hernán Rivas (ANR-HC), enfrentarán juicio oral y público por denunciar presuntas irregularidades de la administración del jefe comunal, padre del también polémico senador David Rivas (ANR-HC). Los ediles fueron notificados de que la jueza Marcela Escobar dio lugar a la acusación de la querella.

Los ediles son señalados por difamación y calumnia. La denuncia transcribe una sesión de la Junta Municipal de la ciudad, realizada el 30 de mayo de 2024, según detalló Martínez. En la misma, los concejales exponen irregularidades de la administración municipal que detectaron en el ejercicio fiscal 2023.

Además, los puntos que expusieron serían parte de una investigación penal en contra de Rivas, a cargo del titular de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, el fiscal Néstor Coronel.

A pesar de ello, la causa por supuesta lesión de confianza en la Municipalidad de Tomás Romero Pereira no avanzó, pero la justicia admite una denuncia por calumnia e injuria en contra de concejales que se animaron a denunciar presuntos hechos de corrupción.

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Presuntas irregularidades

El concejal Martínez expresó su preocupación ante la rapidez con que actúa la justicia, cuando la investigación de presunta corrupción que denunciaron no avanzó. Explicó que, en la sesión, estaban tratando la ejecución presupuestaria 2023 y, entre los documentos respaldatorios, hallaron un cheque a nombre del Consejo de Salud, por G. 100 millones.

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La particularidad es que habrían constatado con el Consejo de Salud que ese dinero no les fue entregado y que la fecha que figura en el cheque es del 30 de abril, coincide con el día de las Elecciones Generales en Paraguay.

Ante lo expuesto, el jefe comunal vetó el rechazo de la ejecución presupuestaria y alegó que se trató de “un error de tipeo” y que ese dinero fue enviado al Consejo de Desarrollo Distrital para arreglo de caminos.

Esta situación fue cuestionada por los ediles en la sesión, que es utilizada en la denuncia para argumentar supuestos hechos de calumnia e injuria contra el jefe comunal.

Además, este caso terminó con un pedido de intervención a la Municipalidad por el ejercicio fiscal 2023, que debía ser tratado el pasado martes en la Cámara de Diputados. No obstante, el bloque cartista dejó sin quórum la sesión cuando debían ser tratados los pedidos de intervención.

Intentamos comunicarnos con Rivas, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos a que desee referirse al caso.