Además de burlarse con su salario de G. 63 millones, “Bachi” Núñez reta a más abucheos

Ayer durante el partido entre el equipo de futsal de Villa Hayes, del cual el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez es dirigente, y el de Encarnación, en el Coliseo Departamental “El Cerrito” de Coronel Oviedo retumbaron abucheos contra el legislador y el diputado aliado cartista Édgar Olmedo (ANR, B) al momento que entraron a la cancha.

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Desde silbidos hasta unos cuantos improperios le cayeron a “Bachi” Núñez, que en ese momento aplicó la “ley del ñembotavy”, y se limitó a saludar a los jugadores y los réferis.

Recién después, tras las publicaciones y a través de su cuenta en X se animó a bravuconear, alegando que supuestamente los abucheos contra él y su equipo fueron por motivos de “pasión” deportiva, y no por cuestiones políticas.

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“Siga participando ABC Digital, Villa Hayes es un rival de Oviedo en fútbol de salón, lógico que los de Oviedo me reciban con flores, pues soy el Pdte de la Federación Villahayense y a Edgar Olmedo los de Villa Hayes, es más el abucheo espero que sea más fuerte, eso me fortalece", escribió Bachi, adjuntando captura de la publicación de nuestro medio.

Incluso intentó investirse con ropaje “popular” diciendo que “solo los que comparten con el pueblo saben de la pasión de este deporte, difícil luego comprender si solo corremos Rallys”.

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El legislador mucho de pueblo no tiene más que el discurso, ya que mientras el gobierno de Santiago Peña plantea una “economía de guerra” y un plan de ajuste de cinturones en un gobierno donde faltan medicamentes básicos en los hospitales, él y otras autoridades de otros poderes se autoasignaron desde marzo del año pasado millonarias “bonificaciones por responsabilidad”.

En su caso particular, por la “responsabilidad” de manejar fondos del Congreso, cobra un sobresueldo de G. 21.100.950 al mes, que sumados a su dieta y gastos de representación, hacen que al mes cobre G. 63.302.850.

Abucheo en vivo y en directo por TV Senado

Por ironías del destino, el abucheo a “Bachi” Núñez se transmitió por todo lo alto por TV Senado, que está a cargo del propio presidente del Congreso, espacio estatal que por cierto usa a discreción para transmitir estos eventos donde él tiene interés particular.

Estas transmisiones implicarían necesariamente el uso de fondos públicos, puesto que se tienen que trasladar los equipos técnicos y personal de la Cámara para las transmisiones.