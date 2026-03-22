“Nuevo Liberalismo” cuestiona aplazos del gobierno

El intendente de Fernando de la Mora y aspirante a la presidencia del PLRA, Alcides Riveros apeló principalmente a la unidad partidaria, mientras que el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia esbozó un rostro más crítico contra el gobierno actual.

Fue en el acto en la ciudad de Altos, Cordillera, que fue parte de gira que realiza el movimiento “Nuevo Liberalismo” de cara a las internas partidarias del 7 de junio, donde además de candidatos municipales, deben renovar autoridades partidarias.

Lea más: Alcides Riveros y Éver Villalba chocan para presidir el rumbo del PLRA: esto dijeron

“No puede ser que en Paraguay la gente siga esperando meses por medicamentos o atención médica. La salud no puede ser un privilegio. Necesitamos priorizar la inversión en insumos, transparentar el uso de los recursos y garantizar que los hospitales tengan lo básico para atender a la gente”, cuestionó Estigarribia.

El gobierno de Peña no solo viene pisoteando su promesa de campaña de “salud sin esperas”, sino que somete a la ciudadanía a un criminal sistema de salud pública, donde entre otras graves problemáticas destaca la falta de medicamentos e insumos básicos, situación que tiende a agravarse si no se soluciona la millonaria deuda estatal con las farmacéuticas.

Riveros y Estigarribia estuvieron acompañados de otros referentes del movimiento como el compañero de chapa de Riveros para la vicepresidencia, el diputado Enrique Antonio Buzarquis y la “anfitriona” como cordillerana, la diputada Graciela Aguilera, todos ellos del Nuevo Liberalismo que aglutina a la mayor parte de autoridades liberales electas, como gobernadores, legisladores e intendentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También estuvieron presentes el actual presidente del PLRA, Hugo Fleitas y el intendente de Caacupé, Diego Riveros.

La crítica de Estigarribia luego se extendió a otras áreas aplazadas del Gobierno de Peña como ser educación y obras públicas.

Si bien en cuanto a educación el gobierno ha lanzado rimbombantes programas como el de alimentación escolar ”Hambre Cero" o el de provisión de pupitres chinos “de oro”, estos están embarrados por grandes sospechas de presuntos negociados.

“No podemos hablar de desarrollo si no invertimos en educación. Debemos destinar más recursos, mejorar la infraestructura escolar y garantizar condiciones dignas para estudiantes y docentes en todo el país”, planteó Riveros.

Las sospechas de “negociado” salpicaron recientemente al programa Hambre Cero con disparos desde el propio cartismo, donde senadores de Honor Colorado dieron media sanción a un proyecto de ley para retirar el manejo de los fondos del programa a gobernadores cartistas como la de Concepción, Liz Meza y el de Alto Paraná, César “Landy” Torres.

Estigarribia, por ser liberal, de entrada fue marginado del manejo de fondos de Hambre Cero, los cuales el gobierno de Peña cedió al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo del ministro y tesorero de la ANR, Miguel Tadeo Rojas.

Otro punto que atacó Riveros es el de obras públicas, donde el Ejecutivo también mantiene una millonaria deuda con la empresas vialeras, que amenazan con frenar la ya de por si escasa inversión de este gobierno en obras públicas de infraestructura.

“Se anuncian grandes obras, pero en la realidad falta gestión. Lo que necesitamos es planificación seria, ejecución eficiente y control ciudadano para que las obras lleguen realmente a las comunidades”, sostuvo el aspirante a la presidencia partidaria.

Finalmente, Riveros también apeló a sus correligionarios a demostrar unidad a fin de plantear al PLRA como una alternativa factible para los electores y asumir los cambios que se requieren en el país.

“Hoy más que nunca necesitamos un Partido Liberal unido, abierto y organizado. La unidad es el camino para recuperar la confianza de la gente y volver a ser una verdadera alternativa para el país”, apuntó Riveros.