Declaran inadmisible chicana de intendenta de Quyquyhó

El Tribunal de Apelación penal especializado en Delitos Económicos, segunda sala, declaró inadmisible la apelación planteada por la defensa de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), contra la resolución judicial que la convocó a la audiencia preliminar y de esta manera se destraba el proceso para que el juez Humberto Otazú pueda fijar otra fecha para analizar el pedido de la Fiscalía de elevar la causa a juicio.

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Se trata de la providencia del 12 de febrero de 2026 que convocó a la esposa del diputado Esteban Samaniego, Patricia Corvalán y a los acusados; Blanca Gloria Alvarez (madre del parlamentario), Andrés Alfredo Arrua Brítez, Damián Dejesus Galarza, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín para la preliminar los días 11 y 12 de marzo.

El juez también había convocado a los acusados; Manuel Olazar Duarte, Uder Catalino Ramírez, Cristhian Daniel Domínguez, Oscar Samuel Fanego Otazu, Guido Ramon Vargas Gaete, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Ruth Mercedes Medina Yegros, Benigno Villasboa Cáceres y Enrique Javier Lovera Lezcano para los días 11 y 12 de marzo, pero debido a la chicana fue postergado.

Los magistrados Camilo Torres, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias señalaron que la defensa optó por una vía “impropia al tipo de resolución atacada, los argumentos expuestos para el planteamiento de su pretensión carecen de fundamento formal y material para prosperar debido al déficit de los requerimientos para su admisibilidad”.

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Indica además que la falta de idoneidad del medio utilizado impide estudio de las cuestiones de fondo planteadas, es por ello que corresponde declarar inadmisible el estudio del recurso planteado”, concluyó la cámara.

La intendenta Corvalán al igual que otras trece personas están acusadas por un supuesto daño patrimonial de G. 1.100 millones de las arcas municipales cuando el ahora parlamentario Esteban Samaniego fungía de intendente.

El diputado no puede ser sometido al proceso debido a sus fueros parlamentarios.