Peña se abraza con intendenta cartista procesada por supuesto desfalco

El jefe de Estado, Santiago Peña (ANR-HC) inauguró hoy varias obras en las ciudades de Paraguarí, Sapucaí y Bernardino Caballero, del noveno departamento. En uno de los actos oficiales, el Presidente departió con la cuestionada intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC) y con el esposo de la jefa comunal, el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC).

El abrazo de Peña con la jefa comunal se observó en fotos oficiales. Patricia Corvalán y otros funcionarios municipales hace 15 meses vienen presentando diferentes chicanas para evitar su audiencia preliminar. Por ese motivo, no se puede definir si suben o no al “banquillo de los acusados” por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.

En su momento, el juez Humberto Otazú convocó el 11 y 12 de marzo pasado a todos los acusados en el marco de la causa Esteban Samaniego sobre posible lesión de confianza. Sin embargo, una vez más fue presentada una chicana para evitar la diligencia judicial.

En esta ocasión la defensa de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, apeló la convocatoria a audiencia preliminar, logrando así suspenderla.

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La intendenta está acusada por lo supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal, que investiga un desvío de recursos municipales de G. 1.100 millones durante la gestión de su esposo Esteban Samaniego cuando era intendente de Quyquyhó, departamento de Paraguarí (2015-2018).

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También está acusada Blanca Álvarez, madre del parlamentario por los supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.

Además están acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez, este último es un empresario constructor, amigo del diputado Sanamiego que actualmente acapara las obras municipales durante la gestión de Patricia Corvalán.

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Asimismo, están acusados por administración en provecho propio y asociación criminal: Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros, Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.

Además, por asociación criminal fueron acusados: Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, y por administración en provecho propio, fueron acusados: Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.

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Samaniego y sus múltiples pedidos

El diputado Arnaldo Samaniego, si bien está imputado en causa en Quyquyhó, sigue sin ser acusado debido a que sus colegas parlamentarios lo blindan y no lo desafueran.

Pero su caso es más escandaloso por la cantidad de casos acumulados y tiempo transcurrido.

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El primer pedido de desafuero data del 8 de octubre de 2019, en una causa por agresión verbal (difamación y calumnia) contra una mujer (Sara Prieto) que simplemente cumplía su rol de control de acceso durante un partido internacional de Olimpia. Dicho pedido había sido rechazado, pero fue reiterado en dos ocasiones, el 19 de junio de 2023 y otra vez, el 18 de agosto del año pasado.