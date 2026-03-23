Más ministros figuran en el festín de bonificaciones

Pese a la política de “economía de guerra” y ajuste del gasto público pregonada por el gobierno del presidente Santiago Peña, existe un festín de bonificaciones para sus ministros.

A partir de 2025, varios integrantes del gabinete presidencial pasaron a cobrar varios millones más, tras incorporarse un nuevo rubro de “bonificación por responsabilidad”.

Según datos del Ministerio de Economía, ministros-secretarios como César “Tigre” Ramírez (Deportes), los hermanos Liliana y Marcos Alcaraz (Seprelad y Secretaría de Inteligencia) y el asesor Jorge “Turi” Cappello aparecen entre otros que recibieron el “plus”.

Esta nueva nómina se suma a la ya integrada por el propio presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, y demás ministros cercanos a Peña.

Llamativamente, las ministras Teresa Rojas (Senabico), Salma Agüero (Juventud), Nidia López (Correo Paraguayo), Sara Irún (Sedeco) y también el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz no aparecen cobrando este adicional. Esto, pese a que son ordenadores de gastos de sus respectivas instituciones y desde la Presidencia del Senado en su intento por justificar el privilegio argumentaron ese cargo establecido en el clasificador presupuestario.