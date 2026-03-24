Diputados sancionan ley que dignifica labor del obstetra

El presidente de la Comisión de Salud Pública, Miguel Del Puerto (ANR-HC), indicó que todas las comisiones de la Cámara Baja donde se estudió el proyecto de la Ley del Obstetra dictaminaron a favor de la media sanción dada por el Senado en diciembre del año pasado y por lo cual se aconsejó la aprobación sin modificaciones.

La propuesta busca actualizar el marco normativo que rige la profesión y derogar la vigente Ley Nº5423/15, con el fin de adecuarla a las necesidades actuales del sistema sanitario y a las mejores prácticas internacionales.

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Asimismo durante el tratamiento varios diputados indicaron que la normativa busca consolidar el reconocimiento del obstetra como un profesional especializado en la atención del embarazo, parto, posparto y salud sexual y reproductiva.

La iniciativa parlamentaria aprobada también pretende aportar orden al ejercicio de la profesión, asegurando que quienes la ejercen cuenten con la formación y respaldo legal adecuados para garantizar una atención de calidad.

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Asimismo comprende el establecimiento de un régimen integral que regule los derechos y obligaciones de las licenciadas y licenciados en obstetricia tanto en el sector público como privado.

Además, refuerza la inviolabilidad del secreto profesional, estableciendo excepciones claras solo bajo mandato de ley, autorización expresa del paciente o para salvar vidas.

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En la normativa también se propone que los honorarios para la práctica privada se rijan por nomencladores mínimos establecidos por la Asociación de Obstetras del Paraguay.

Los proyectistas

El proyecto de Ley “Del obstetra en la República del Paraguay” fue presentado por los senadores; Esperanza Martínez (FG), Rafael Filizzola (PDP), Ignacio Iramain (Independiente), los colorados; Basilio “Bachi” Núñez, Lilian Samaniego y Arnaldo Samaniego.

Además son proyectistas; los liberocartistas, Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera; los senadores Rubén Velázquez, José Oviedo de YoCreo y las senadoras Yolanda Paredes (CN), la entonces senadora Lucía Mendoza (CN), quien reemplazó a Javier “Chaqueñito” Vera durante suspensión por el escándalo de los audios de la donación de Taiwán.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de la Cámara de Diputados, y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su siguiente trámite constitucional.