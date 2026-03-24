Latorre reconoce molestia con Chaqueñito porque los “embarró”, pero apaña a Baruja

El presidente de la la Cámara Baja, Raúl Latorre, finalmente reconoció molestia por quedar “embarrados” con el caso de la adjudicación al senador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera de un departamento de “interés social” por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), de la mano del ministro Juan Carlos Baruja.

Latorre mostró enojo pero solo contra Chaqueñito, luego de que el viernes pasado participó de un evento oficial de entrega de viviendas en Paraguarí, donde el presidente de la República, Santiago Peña, apoyó a Baruja pese al escándalo que envolvió a su gestión, que podría implicar uso indebido de influencias a favor de Vera.

“Nos vamos a Paraguarí, (se inauguraron) 54 viviendas, un testimonio hermoso, una abuelita, un papá que lloraba porque podía dar una casa digna a su hijo y después te aparece Chaqueñito ahí que ni siquiera vive otra vez en el lugar (en el departamento que le dio el MUVH) y te embarra, te empaña”, reclamó Latorre.

Latorre hizo referencia a que tras todo el escándalo, el MUVH hizo una verificación del departamento de Chaqueñito ubicado en el edificio Las Residentas I, en Luque, y el legislador ni siquiera lo habitaba, lo que contractualmente es causal de rescisión del contrato. Ante esto, Chaqueñito optó por renunciar antes de ser echado de la residencia.

Lea más: Caso MUVH: cartistas y aliados salvan otra vez a Chaqueñito de pérdida de investidura

En una posición bastante contradictoria, dijo estar en contra de los privilegios a favor de autoridades, pero a la par, intentó blanquear a Baruja, como si este como ministro de Vivienda no tuviese responsabilidad en el caso Chaqueñito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Insisto, no más privilegio y no más abuso para la clase política”, dijo haciendo referencia a que Chaqueñito ni siquiera debió aspirar a la vivienda del MUVH, pero no le reprochó a Baruja el que presuntamente habrían acomodado reglamentos para otorgar el beneficio al legislador.

“El problema es cuando hay leyes y reglamentos que avalan esa situación, pero independientemente a que la avalen, como legislador no debió haber hecho eso porque embarra, empaña un programa que le está entregando casas” a la gente, insistió Latorre.

En otro momento, planteó a raíz de este caso “la clase política tiene que aprender no más abusos, no más privilegios y ese es el mensaje. Entonces, ¿Chaqueñito hizo mal?, para mí hizo mal", pero cuando se le insistió por Baruja, aplicó la ley del “ñembotavy”.

Enfriarán pedido de interpelación

El cartismo ya activó sus defensas a favor del ministro Juan Carlos Baruja, para quien un grupo de diputados opositores y colorados disidentes solicitan la interpelación por el caso Chaqueñito.

El pedido de interpelación tuvo entrada oficial hoy en Cámara Baja, con lo que se activan los plazo establecidos en la ley y que obligan al tratamiento en la siguiente sesión ordinaria.

Sin embargo, ahí está la “trampa” para favorecer a Baruja, ya que Diputados pretende hacer un puente de cara la Semana Santa, (que es la próxima semana) y adelantar su sesión ordinaria del martes a una extraordinaria que sería mañana miércoles.

Lea más: Video: Peña brinda respaldo a Baruja pese a polémica por Chaqueñito

Con esto, la siguiente sesión ordinaria sería recién el martes 7 de abril, es decir, en dos semanas, con lo que esperan que la indignación ya se apague.

Los cartistas alegan que supuestamente Baruja ya respondió sobre el caso en su visita a la mesa directiva de ambas cámaras el miércoles pasado, sin embargo, el careo en diputados terminó en “oparei” porque el ministro Baruja tuvo un problema de salud y se retiró.