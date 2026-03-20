Video: Peña brinda respaldo a Baruja pese a polémica por Chaqueñito

Durante un acto oficial de entrega de viviendas, el presidente Santiago Peña afirmó que “los números son importantes” para destacar la gestión del titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, quien es actualmente foco de cuestionamientos.

“Lo que hizo JCB desde el MUVH en estos dos años y medio nadie hizo y nadie le va a igualar”, prosiguió.

Posteriormente, el mandatario le brindó su respaldo a Baruja con hurras: “¡Que viva Caballero, que viva Paraguarí, que viva Juan Carlos Baruja y que viva el Paraguay”.

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El acto se desarrolló en la ciudad de General Bernardino Caballero, departamento de Paraguarí, de donde es oriundo Baruja. El discurso presidencial se dio en medio de una inauguración y entrega de viviendas de la Comisión Vecinal Pro-Vivienda “Guavira Poty”.

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Polémica por vivienda a “Chaqueñito” Vera

Juan Carlos Baruja es foco de cuestionamientos públicos luego de haber entregado una vivienda “económica” al senador Javier “Chaqueñito” Vera. Se acusa al ministro de realizar maniobras legales para beneficiar al legislador, quien -tras presión política- terminó renunciando a la casa.

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Un grupo de diputados opositores y colorados disidentes presentó hoy el pedido de interpelación contra el titular del MUVH.

Los legisladores señalan que “renuncia” de “Chaqueñito” a la vivienda no lo salva y dicen tener cada vez más indicios de que el Ministerio de Urbanismo se maneja como una “inmobiliaria cartista”.