Postergan ley de remate de vehículos abandonados con procesos judiciales

Dicho proyecto de ley fue presentado por el diputado liberal Freddy Franco (PLRA) y su tratamiento figuraba en el orden del día de la truncada sesión ordinaria de hoy. El expediente ya tiene dictamen de comisión.

El proyecto busca autorizar a las comunas a recurrir a tribunales para así poder subastar vehículos abandonados con procesos judiciales y órdenes de restitución, pero que no hayan sidos reclamados por sus dueños tras seis meses.

Sin embargo, esta propuesta no contempla que en la realidad los contribuyentes constantemente denuncian que los municipios ponen todo tipo de trabas o ignoran los pedidos de los ciudadanos para retirar estas chatarras de las calles.

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El proyectista explicó que la norma vigente, la ley N° 6245/2018, solo contempla dos casos para la subasta: 1) vehículos abandonados en dependencias municipales y del MOPC o 2) los rodados que representen un peligro en la vía pública.

Sin embargo dijo que en la práctica, una parte considerable de los vehículos abandonados en la vía publica se origina en procesos judiciales derivados de accidentes de transito u otras situaciones análogas.

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Acotó que en dichos casos, el rodado queda retenido por orden judicial durante cierto tiempo y aunque se ordene sus restitución, es frecuente que el propietario no lo retire por largos periodos.

Por ello dijo que su proyecto busca ampliar la norma vigente para autorizar a los municipios a promover las acciones pertinentes ante los Juzgados, permitir que sean declarados en abandono y adjudicados a la comuna para su subasta.

Para ello se incluye en un artículo que “los vehículos que hayan sido inmovilizados en el marco de procesos judiciales; y que pudiendo serlo, no hayan sido reclamados por quienes acrediten su titularidad o su derecho sobre el bien en el plazo perentorio de 6 (seis) meses contados a partir de la finalización del proceso o desde la última actuación, serán declarados en abandono previo cumplimiento del procedimiento establecido en el numeral anterior”.