Senadores quieren declarar “so’o” la ley para limitar el precio del puchero

La iniciativa legislativa, impulsada por el senador Éver Villalba (PLRA), figura en el punto 12 del orden del día de la sesión prevista para este miércoles, en un contexto de fuerte debate sobre el aumento del costo del precio de la carne.

Pese a los fundamentos sociales y económicos, el proyecto enfrenta un escenario adverso en el Senado, donde existe mayoría inclinada a rechazarlo y enviarlo al archivo.

Un total de cinco comisiones aconsejan su rechazo, entre ellas: Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Derechos Humanos, Economía y Cooperativismo, Industria y Comercio y Desarrollo Social.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El proyecto, titulado “Que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y establece un porcentaje máximo de renta”, plantea:

Un margen máximo del 10% de utilidad sobre el costo de producción y distribución.

Aplicación a tres cortes populares: costilla, puchero y carnaza de primera .

Implementación de incentivos para frigoríficos y comercios que colaboren con la medida.

El objetivo central es garantizar el acceso a la carne como parte de la canasta básica, sin eliminar la rentabilidad del sector privado.

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La exposición de motivos sostiene que en nuestro país, pese a ser un importante exportador de carne, enfrenta una paradoja: amplios sectores no pueden acceder regularmente a este alimento.

El texto se apoya en principios de la Constitución Nacional, como: La calidad de vida (Artículo 6), La igualdad de derechos (Artículo 46) y La función social de la propiedad (Artículo 109).

Según el documento, el acceso a alimentos esenciales no puede depender exclusivamente del mercado, y el Estado debe intervenir para garantizar condiciones mínimas de dignidad.

Datos que sustentan la iniciativa

El proyecto expone cifras que reflejan la presión sobre el consumo interno:

La canasta básica alimentaria alcanzó 2.051.758 guaraníes en marzo de 2025.

Representa el 71% del salario mínimo vigente .

Solo la carnaza de primera implica 251.400 guaraníes (14% del total).

Un kilo de costilla ronda entre 41.950 y 44.950 guaraníes, equivalente a más del 37% de un jornal diario.

En contraste: