Asunción: Arnaldo Samaniego representará a la disidencia colorada en internas municipales

El diputado colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Añeteté) confirmó que baja su candidatura a favor del senador y exintendente capitalino Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana) tras una reunión llevada a cabo anoche y al analizar una encuesta. Con esto, la disidencia colorada irá unida en Capital de cara a las internas municipales fijadas para el 7 de junio próximo.

Centurión destacó que lo acompañará durante toda la disputa electoral para las elecciones municipales e irán en contra de un cuestionado “modelo de gestión” que buscará ganar con prebendarismo. Le exigió “no pensar más de lo mismo. Terminó ese sistema clientelar y prebendario que hoy ha corrompido absolutamente la municipalidad".

Centurión, del abdismo (Colorado Añeteté), de esta manera descabalga en favor de Samaniego, que es respaldado por Causa Republicana, movimiento propio junto a su hermana, la senadora colorada Lilian Samaniego, y también por Fuerza Republicana, del exvicepresidente de la República Hugo Velázquez.

“Yo no te voy a pedir un solo cargo, porque esto no pasa por un acuerdo que tradicionalmente se da, donde uno se para o feudalismo la institución. Yo hoy solamente te pido, Arnaldo, que cuando llegues como intendente transparentes la gestión municipal y que no tengan que recurrir los ciudadanos a la justicia para saber qué destino se le da al gran esfuerzo que hacen al pagar sus tributos”, dijo en parte de su discurso el diputado.

Le adelantó a Samaniego que, si incumple ese acuerdo, será el primero en reclamarle y también bombardeó al candidato cartista, Camilo Pérez.

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“Vamos a enfrentar a más de lo mismo, gente que va a transitar y cabalgar sobre la prebenda, sobre la presión, la persecución y el dinero y tenemos que salir a conquistar el corazón y la confianza de la gente“, alertó el candidato declinante.

A Pérez le reprochó su falta de militancia y representar un sistema que solo quiere usar las instituciones para enriquecerse.

“Si percibimos que hay un mal manejo administrativo, yo voy a ser el primer que te voy a reclamar, Arnaldo, privadamente y de manera pública. Enfrentamos a un modelo que hoy nos gobiernan, que solamente piensan cómo acumular riquezas a través de los cargos, que piensan que las instituciones públicas son un patrimonio particular”, acusó Centurión.

Arnaldo quiere “lavar la cara de la ANR en Capital”

El candidato que sigue en carrera, Arnaldo Samaniego, comenzó su discurso agradeciendo a Centurión y diciendo que su objetivo es “lavar la cara de nuestro partido en la Capital y por supuesto trabajar para reconstruir Asunción”.

“Coincidimos doctrinariamente y en nuestras raíces partidarias y en la militancia y eso venimos a reivindicar con esta unidad”, acotó Samaniego, de vuelta tiroteando de paso a Pérez, cuyo origen no es de larga militancia en la ANR, sino que proviene más bien del sector deportivo.

Acotó que la unidad no es para ganarle al candidato oficialista, sino para “ofrecer lo mejor” y sin “improvisar” a la ciudadanía, y prometió reclutar a la “mejor gente” como colaboradores.

También admitió el “hastío” de la ciudadanía hacia la administración de la Capital, en lo cual hay que tener en cuenta que estuvo la mayor parte del periodo en manos del exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, forzado a renunciar antes de ser echado tras un proceso de intervención, y actualmente en manos del cartista Luis Bello, del equipo político del presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre.

Sostuvo que uno de los objetivos es “recuperar la credibilidad que se va perdiendo por la mala gestión administrativa a nivel local y a nivel nacional”.

Samaniego sí ya

Los números para la decisión

La decisión de Centurión para descabalgar se dio sustentada en una medición realizada por la encuestadora First Análisis y Estudios de Francisco Capli, que además de dar a Samaniego como principal candidato en intención de voto, también ubicó a Camilo Pérez por debajo incluso de Centurión.

La encuesta presentada determinó que Samaniego sería candidato de consenso de la disidencia colorada con el apoyo del 36,7% de los encuestados, por sobre el 25,9% de Centurión, el 25,7% de Pérez y un 11,7% de cuestados nulos y/o en blanco.

Según Samaniego, estos números le confirmaron que “está unidad no es necesaria para ganar, sino para trabajar”. “Nosotros ya estamos pensando en la gestión, sin arrogancia. Somos conscientes de la que la clase política está averiada”, afirmó el candidato

Finalizó diciendo que con Centurión ya trabajaron (él como intendente y “Dani” como concejal en el periodo 2010-2015) y “teníamos una hoja de ruta que se interrumpió, y a partir de ahí vemos que en vez de avanzar, evolucionó 10 años”.