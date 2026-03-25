Retrucan a Bachi: Si hicimos “copy-paste” de ley vigente, quiere decir que la violaron

“Deberían leer leyes vigentes, sobrelegislar y hacer un copia y pegue de la LEY GODOY no es la solución, con el agregado de 1 artículo que presentamos con varios colegas de supresión de bonificaciones, pero bueno la intención es lo que vale digamos", criticó en X el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez haciendo referencia al proyecto planteado ayer en Diputados.

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Bachi se puso a pontificar como si no fuese él quien cobró religiosamente durante casi un año un sobresueldo de G. 21 millones, lo que sumado a su dieta y otros beneficios ascendía embolsarse G. 61 millones al mes, y para colmo hasta autoincriminarse.

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"Me preocupa que si finalmente es un ‘copy-paste’ de la ley hoy quiere decir que hay varias autoridades no solamente legislativas, sino del Poder Ejecutivo que están violando justamente la ley", dijo Meza en respuesta a Bachi.

Esto ya que si Bachi conocía la Ley “Godoy”, como se conoce a Ley N° 6622 que “Establece Medidas de Racionalización del Gasto Público”, implicaría que la violó conscientemente.

La ley del asesor de Bachi

Un dato no menor es que la llamada “Ley Godoy”, que entre otras cosas establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, lleva el nombre por su creador, el exsenador Sergio Godoy, que actualmente es asesor de Bachi en el Senado.

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No sé qué pasó, pero evidentemente hay una preocupación y existe despilfarros y uso indebido en relación a esta figura que por ley se ha creado, pero se está topeando para arriba.

Meza acotó que llama la atención que si supuestamente está vigente la limitación en cobros, Bachi y otros hayan superado el supuesto tope salarial con relación a Santiago Peña.

“Algunos están sobrepasando los límites. Entonces, lo que queremos, a través de una ley, fijar unos montos y topes que nadie gane más que el propio presidente de la República. Ese es el desafío en un momento donde el propio ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos) nos invita a participar de una economía de guerra”, insistió el legislador.

Dejar de ser pasapapeles

Meza durante el tratamiento del proyecto de ley en Diputados, que se vio frustrado por la falta de quorum y la oposición de algunos cartistas como Yamil Esgaib, instó otra vez -sin mucho éxito- a sus colegas diputados a dejar de ser pasapapeles del Senado.

“Nosotros los diputados ya otra vez vamos a hacer de pasapapeles de lo que el Senado. Señores diputados, aprendamos a tener criterio propio, a tener espalda y asumir las consecuencias de nuestros actos y nuestras responsabilidades", había apelado Meza durante la sesión pero sin eco en sus colegas.

Incluso tras haber quedado mal parados por seguir ciegamente el pedido del Ejecutivo con la Ley de Reforma de la Caja Fiscal, los diputados oficialistas aun no escarmientan, ya que aprobar una ley de racionalización de gastos hubiese sido una buena señal de intención de “redención” ante la ciudadanía.

Ante esta omisión que le hicieron sus colegas, Meza consideró: “Es un ejercicio que vamos a seguir haciendo. Nosotros los diputados tenemos que aprender a valorar nuestra representación política, a quiénes representamos, de dónde estamos viniendo y la capacidad de poder analizar, proponer, discutir leyes que impacten en la vida de los ciudadanos. No puede ser que la cámara alta siempre nos dicte normas y solamente seguir. Yo tengo ese desafío íntimo, enorme... y más temprano que tarde va a ser acompañada por una mayoría importante", afirmó.