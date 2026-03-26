Abogado ofrece testimonios de Cartes y “Calé” Galaverna contra Orlando Arévalo

A través de su representante legal Rodrigo Cuevas, el abogado Juan Martín Barba Recalde notificó ayer al Tribunal Unipersonal de Sentencia, presidido Lourdes Peña, su intención de presentar pruebas en la causa por calumnia que enfrenta por una querella interpuesta por el exdiputado y entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo, en octubre de 2023.

Entre las pruebas destacan testimoniales de exfuncionarios universitarios, abogados, periodistas y expresidentes, así como informes oficiales solicitados a la Contraloría General de la República (CGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Universidad Leonardo Da Vinci, la Superintendencia de Bancos y registros judiciales vinculados a Arévalo.

Barba ofreció como testigos a Nery Ríos, exrector de la Universidad Leonardo Da Vinci; Carlos Aníbal Gómez Núñez Sarubbi, exdecano de la misma universidad; Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia; el periodista Luis Bareiro de Radio Monumental 1080 AM; el abogado Francisco Isidro Cabello Centurión y la exfiscal adjunta Patricia María Rivarola.

También incluyó como testigos al expresidente Horacio Manuel Cartes Jara y al exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna. Estos son, respectivamente, la máxima autoridad y una figura de gran influencia dentro del movimiento Honor Colorado, equipo político del cual Arévalo se desvinculó en diciembre pasado.

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Publicaciones periodísticas

Además, se incluyeron investigaciones periodísticas publicadas por ABC Color y HOY sobre la carrera profesional y supuestas irregularidades de Arévalo.

Barba solicitó que todas las pruebas sean admitidas y valoradas en juicio oral y público. Argumenta que su presentación es parte del ejercicio de su derecho a la defensa.

Contexto: denuncias por títulos falsos

A fines de enero de este año, los abogados Barba y Cuevas presentaron una nueva denuncia penal contra Arévalo y directivos de la Universidad Leonardo Da Vinci por producción de documentos no auténticos, relacionados con la emisión de títulos de abogado falsos para favorecer al exdiputado y su entorno.

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La acusación señala que Arévalo habría utilizado estos títulos para acceder a la representación de la Cámara de Diputados ante el JEM y ejercer influencia sobre jueces y fiscales. La denuncia también menciona a Alberto Núñez Godoy y Hugo Albino Martínez Vera, vinculados al mismo esquema, y cuestiona la validez de sus registros profesionales.

Los delitos señalados incluyen producción de documentos no auténticos y uso de documentos falsos, lo que podría derivar en sanciones severas para los implicados.

La nueva denuncia se sustenta en inconsistencias patrimoniales detectadas por la Contraloría, así como en nuevos elementos que buscan reabrir la investigación. Esto luego de que una denuncia previa sobre título falso fuera desestimada en 2023 y quedará en evaluación de la Corte, que aún no se expidió.