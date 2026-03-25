Justicia de EE.UU. reprograma fecha de audiencia de Sebastián Marset

El juez William Porter había fijado para hoy la fecha para en la que Sebastián Marset se declare culpable o no, pero esto no sucedió. Según el medio ‘El Deber’ de Bolivia, la defensa del uruguayo solicitó más tiempo a la justicia de Estados Unidos.

El objetivo del equipo legal que lo representa es obtener más tiempo para preparar el caso y también comunicarse con el acusado, quien enfrenta varios cargos por presuntamente liderar una de las redes narco más grandes de Sudamérica.

Ahora, audiencia del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue reprogramada y nuevamente fijada para el 1 de abril. Su abogado en Bolivia, Santiago Moratorio, detalló que la solicitud fue para “preparar la estrategia legal” de su cliente, según recopila el citado medio.

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Sebastián Marset

Sebastián Marset fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y tras su captura, fue llevado inmediatamente a Estados Unidos.

Actualmente enfrenta a la justicia estadounidense en Alexandria, donde es investigado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional. Asimismo, en su segunda audiencia, las autoridades le negaron la libertad bajo fianza, ya que a criterio de la justicia de EE.UU., existe un alto riesgo de fuga.

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