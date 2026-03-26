Se agudiza pulseada entre el ministro Baruja y la gobernadora Zárate

La gobernación de Paraguarí a cargo de la cartista Norma Zárate de Monges dio por terminadas las funciones de dos personas, quienes estarían trabajando por candidatos a intendentes del “clan Baruja”, según denuncias que nos llegó.

Una de las afectadas es Karina Flores, quien se desempeñaba como Directora de la Secretaría de Turismo, quien según la página de la Función Publica es personal permanente de la Gobernación de Paraguarí con un salario de G. 2.435.200

“En mayo del año pasado me postulé, gané mi concurso como jefe, pero ahora con una resolución me envió a un depósito para poder seguir cumpliendo nuestro horario de oficina”, denunció Karina Flores.

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Agregó que no le dieron ningún motivo, ni fue sometida a ningún sumario y que el principal problema sería que no comulga con la misma línea política que la gobernadora Norma Zárate de Monges.

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“Me quitan el nombramiento, eliminan mi nombramiento, sin amonestarme. Se anula, me designan otras funciones. Según la ley laboral eso es hostigamiento“, indicó la funcionaria.

Reconoció que está trabajando con el equipo del ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja, pero dentro del mismo partido político y que la Constitución Nacional garantiza el libre pensamiento y militancia partidaria.

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“Solicitamos por nota el motivo, y no hay respuesta. Me robaron la posibilidad de confiar en la transparencia en un sistema Legal de Concurso Público con la Función Pública, ya que concurse e invertí en mis documentaciones para concursar”, manifestó Flores.

Otros casos similares

En tanto que al otro funcionario a quien le cesaron de su cargo de la Gobernación de Paraguarí es Regis Recalde, quien tenía el cargo de Coordinador con rango de secretario con salario de G. 7.425.000.

Recalde indicó que es personal nombrado desde el 2018 y que sufre una persecución, le quitaron del cargo sin amonestación y sin sumario. Agregó que existen varios casos, entre los que nombro a sus compañeros; Modesto Arce, Ricardo Ramos y Richard Orrego.

Manifestó que la lista de perjudicados por no trabajar para el clan de la gobernadora ascendería a más de diez, quienes sufrieron movidas internas y recortes salariales sin ninguna justificación laboral.

Antes también hubo denuncias de las cocineras del programa Hambre Cero que fueron desvinculadas por no pertenecer al clan Zárate Monges.

Punto de quiebre

La fisura cartista comenzó cuando la gobernadora pretendió que su hermano Óscar Zárate como candidato a intendente de Paraguarí, pero que no tuvo el apoyo del ministro Juan Carlos Baruja, quien apoya Osmar Galeano.

Consultamos al respecto a la gobernadora Norma Zárate, pero ignoró nuestras preguntas vía mensaje de texto.