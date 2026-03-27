Cartistas tuvieron todo el poder y nunca dieron resultados a Asunción, dice Sole

Soledad Núñez salió al paso de las promesas que Camilo Pérez hizo anoche en el lanzamiento de la campaña electoral como aspirante a la Intendencia por el movimiento Honor Colorado, el mismo sector que en 2021 apoyó al ex intendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), procesado por corrupción.

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En dicho acto, los cartistas dijeron que “saben perdonar” y Pérez prometió duplicar la cifra de recolectores, asfaltar todas las calles y resolver la crisis de la inseguridad con una policía municipal.

Desde su cuenta de “X”, Núñez dijo que Pérez es “el nuevo candidato de un sistema que ya tiene todo el poder… y cero resultados en Asunción”.

“Ahora que nos cuenten por qué teniendo la Presidencia, mayoría en el Congreso, la Intendencia y mayoría en la Junta, no pueden lograr en Asunción todo lo que prometieron anoche. A otro con ese cuento”, sentenció Núñez.

La reacción de la opositora refleja el foco de su campaña hacia sus rivales, ya que no tuvo una reacción similar cuando la disidencia colorada se unió y el cuestionado exintendente de Asunción de 2010 a 2015, el senador Arnaldo Samaniego, quedó como principal rival de Pérez en la interna de la ANR.

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Promesas de “cuentos”

Durante su lanzamiento de campaña en la noche del jueves, Camilo Pérez presentó además sus ejes de campaña que prometió cumplir a los 100 días en el cargo.

“En mis primeros cien días voy a cumplir (...) una ciudad limpia, sin baches y una ciudad segura”, aseguró el cartista.

En esa línea y como parte de su estrategia de campaña, prometió que se duplicaría la cantidad de recolectores y también que adquirirán dos plantas asfálticas para combatir los baches.

“Vamos a asfaltar todas las calles de Asunción”, dijo y agregó que se va a crear la Policía Municipal para “espiar por la seguridad de todos los asuncenos”.

A su turno, Pedro Alliana durante su discurso indicó que “desde la vicepresidencia de la República” tendrá todo el respaldo, y que lo acompañarán para que haga “la mejor gestión en la historia de la administración de Asunción”.