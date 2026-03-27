Peña destituye a hija del senador Afara del consulado en Miami

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) firmó el decreto N° 5700, fechado el 27 de marzo, por el cual da por terminadas las funciones de Leila Zahira Afara Arguello, del cargo de Primera Secretaria en el Consulado General de la Republica del Paraguay en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, con categoría D26.

El cese de funciones llama la atención porque la funcionaria es hija del senador colorado independiente Juan Afara, exvicepresidente de la República (2013-2017). Leila Afara no integra el escalafón diplomático. Su designación en el servicio exterior fue parte del denominado cupo político.

El también exgobernador de Itapúa es uno de los fundadores del movimiento Honor Colorado y proponente de la candidatura de Horacio Cartes a la Presidencia de la República.

Actualmente Afara milita en la disidencia colorada, concretamente en el movimiento Causa Republicana que lidera la senadora Lilian Samaniego, quien tiene aspiraciones presidenciales en el 2018.

El cese de funciones de la funcionaria consultar en Miami se da en un contexto de tensión interna en la ANR, atendiendo que parte de la disidencia colorada es muy crítica a la gestión del presidente Santiago Peña.

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Peña la destituyó pero reculó

Conforme a los datos oficiales, Leila Afara tenía un salario de US$ 4.505, más gastos de residencia y diferencia de costo de vida. Pero en septiembre de 2018, ocurrió un hecho insólito.

Se había producido una masiva “barrida” de más de 80 funcionarios de varias embajadas y consulados. Entre las destituidas figuró Leila Afara en el consulado en Miami.

El novel presidente de la República, Santiago Peña, reculó y la nombró nuevamente a dos de las destituidas. Días después del renombramiento, la hija de Afara exhibió en sus redes una fotografía donde se la ve celebrando junto al mandatario Peña y al vicepresidente Pedro Alliana.

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El encuentro ocurrió en la fiesta de boda de la hijastra de José Ortiz, hombre de confianza del expresidente Horacio Cartes. El casamiento fue el 30 de setiembre en la Conmebol.

Abdo la nombró en 2019

Conforme a los antecedentes, el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en febrero de 2019. En ese entonces también nombró a Carolina D’Ecclesiis en el Consulado en Río. Esta es hija del diputado colorado Freddy D’Ecclesiis, actualmente gobernador de San Pedro y militante en el cartismo