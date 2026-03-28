Fiscalía dilata imputar a Chaqueñito por audio de pagos en Itaipú y “US$ 20.000 por voto”

En septiembre del año 2025 se divulgaron audios de una supuesta conversación filtrada entre la entonces senadora Norma Aquino “Yamy Nal” y el senador Javier Vera. Este escándalo evidenció la manera en la que los aliados del cartismo buscaban tener ganancias en un intercambio de favores en la Itaipú Binacional, cuyo titular es Justo Zacarías Irún.

Por dicho audio, los senadores cartistas y sus aliados expulsaron del Congreso a Norma Aquino, a quien se le escucha decir que sus colegas oficialistas iban a repartirse una donación de Taiwán y que ella quería una parte.

Vera Medina, a su turno, decía en el audio que pidió a la Itaipú hacer figurar dos vehículos “fantasmas” para cobrar el gasto a la binacional, también pedía un comisionamiento para un asesor jurídico y sostenía que su voto costaba al cartismo US$ 20.000. Vera no fue expulsado y solo fue suspendido por dos meses.

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Senadores opositores presentaron una denuncia ante la Fiscalía y en paralelo Esther Roa y los miembros de la organización que integra, también entregaron una denuncia al Ministerio Público que nunca avanzó.

“La denuncia fue presentada en septiembre. La investigación fiscal inició a mediados del mes de septiembre del 2025. Eso quiero aclarar de entrada. La causa recayó con el fiscal Luis Piñanes”, señaló a ABC TV.

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“Lo que nosotros hacemos en este caso particular, y en otras más de 20 o 30 denuncias sin imputaciones, es presentar notas cada 15 días recordándole a los fiscales su rol de investigar, su rol constitucional, la de representar a la ciudadanía e investigar”, agregó la activista.

Señaló que el 19 marzo volvieron a dejar una nota a los encargados del caso y según los informes proporcionados “están pendientes” pericias y algunos otros informes que solicitó el fiscal Luis Piñanes.

“Una vez que él (Piñánez) recoja todas esas informaciones, él va a ver qué tipo penal, si es que amerita para poder disponer o formular una imputación penal”, dijo.

Fiscalía anti corrupción sin recursos

Roa señaló que también notan que algunas diligencias que se está haciendo dentro de una gran “precariedad” de recursos estatales.

“Nosotros no estamos preparados para investigar casos complejos y hasta simples, porque este caso es tan simple en donde están dos personas nada más involucradas, pero sin embargo la estructura y la tecnología y los recursos humanos es la gran carencia que tenemos la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción”, lamentó.