Pedro Mayor promete  transparencia, legalidad, orden y  cercanía con el contribuyente

El exjuez lanzó su campaña electoral el miércoles último con miras a las elecciones municipales 2026. Asistieron al evento la candidata a intendente opositora Soledad Núñez, los diputado Rocío Vallejos (PPQ) y Raúl Benítez (PLRA) y los senadores Ever Villalba (PLRA) y Eduardo Nakayama (Ind) entre otros.

Mayor Martínez dijo que busca la concejalía por el movimiento Alternativa Asunción, que lidera la candidata Soledad Núñez pero para cumplir con el trámite, integrará la lista aliancista dentro del cupo asignado al Partido Revolucionario Febrerista (PRF).

Martínez se presentó como un exmiembro del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica que peleó por libertades durante la dictadura stronista; exintegrante del Partido Encuentro Nacional (PEN) y colaborador en la intendencia de Carlos Flizzola.

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Recordó que después fue juez por 27 años, de 1995 a 2022, instancia en que se calificó de “revolucionario” y dijo haber salido por la “puerta grande” tras haber impulsando fallos sobre transparencia, declaraciones juradas de funcionarios y protección a la prensa y los derechos humanos entre otros.

Tras dejar el Poder Judicial buscó la senaduría en 2023 dentro de la lista de la Alianza Encuentro Nacional.

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Ejes de campaña

Sobre los ejes de su campaña para la Junta Municipal, dijo que buscará cercanía con el contribuyente ya que si bien las estructuras y las normativas están diseñadas para acercarse a la gente, eso no es lo que ocurre. Con esto apunta a legislar, controlar escuchando a las personas, incorporar nuevas normativas y unificar las existentes.

En cuanto a la transparencia dijo que es un punto fundamental y que plantea una página web donde uno podrá encontrar dónde va el dinero que paga de sus impuestos o de las tasas municipales. “Eso podría brindarle al ciudadano la confianza que hasta hoy está desaparecida, porque nadie sabe exactamente dónde se gasta, puesto que lo que paga no lo ve en actos, en acciones concretas de la municipalidad”, dijo.

En cuanto a una mayor legalidad, dijo exigirá que las normativas de rango municipal sean cumplidas a la luz de la Constitución Nacional. “Eso implica que si hay que corregir ordenanzas puesto que corroen la línea constitucional, pues tendremos que rehacer las normativas y adecuarlas al modelo constitucional”

Respecto al orden que busca traer al colegiado, dijo que en el municipio no se entienden muy bien las reglas. “Cada quién hace lo que se le antoja”, dijo. Apuntó que este desorden se observa en las tareas que deben cumplir los diferentes servidores públicos.