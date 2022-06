Pedro Mayor Martínez renuncia al cargo de juez y cuestiona elección de ministros

A través de una nota presentada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Mayor Martínez renuncia a la magistratura tras 27 años de trabajo en el Poder Judicial y pide que se proceda a su desvinculación a partir del 1 de julio. Este planteamiento deberá ser objeto de votación, en la sesión ordinaria del pleno de la máxima instancia judicial.

Recordemos que durante el ejercicio de función como juez penal de garantías, Mayor Martínez fue uno de los pocos magistrados que hizo cumplir la disposición del Código Procesal Penal de permitir realizar de manera pública audiencias preliminares y en los casos de corrupción en instituciones públicas, también las audiencias de imposición de medidas se realizaron de la misma manera.

A diferencia de muchos magistrados que aceptan a “rajatabla” todo planteamiento formulado por el Ministerio Público, Mayor Martínez siempre fue muy estricto en exigir el cumplimiento de la legislación vigente y en más de una ocasión objetó e hizo rectificar imputaciones que no se adecuaban a lo establecido por el Código.

En una ocasión, incluso anuló un procedimiento y dispuso la libertad de una “mula” que había sido detenida por intentar embarcar en un vuelo al exterior con cápsulas de cocaína en su estómago, tras advertir que los agentes intervinientes violaron sus derechos al interrogarlo en sede policial, lo cual está prohibido por nuestra legislación.

Pedro Mayor Martínez sostuvo que su renuncia se debe a que simplemente llegan los tiempos. “La puntualidad no tiene que ver solo con llegar a tiempo sino también con salir a tiempo”, dijo.

“Hay veces en que se agotan las oportunidades de seguir sirviendo, por diferentes circunstancias, entonces, si están agotando los ‘manantiales’, hay que seguir buscando en dónde podemos seguir sirviendo a la patria en el rol en el que nos toque servir”, sostuvo.

Ante la consulta acerca de si se va a candidatar para la Corte o algún cargo en las elecciones del próximo año, señaló: “Lo que sucede es que si no somos visibles, nadie nos llama. La idea es que enviemos un mensaje y que tome el mensaje quien lo quiera recibir. Creo que en principio me voy a tomar ese tiempo para cumplir con compromisos personales que me puedan permitir volver al sistema de justicia cuando los tiempos se den”, dijo.

Sin embargo, Mayor Martínez cuestionó el sistema de elección de ministros de la Corte y dijo que prefiere un sistema más “transparente y sincero”.

“Es indudable que tenemos que seguir trabajando en un diseño que tal vez tenga que ver con una reforma constitucional para no tener que pasar por todo este sistema teatralizado de designación de ministros de la Corte Suprema. Prefiero un sistema mucho más transparente y sincero, de que el Ejecutivo tenga sus candidatos y los lleve al Congreso, lo plantee y se ponga de acuerdo con el Legislativo, para eso hay que ver reformas legislativas porque de lo contrario es exponer innecesariamente a una serie de personas tan honorables a participar de procesos en los cuales, hasta este momento, como hemos visto, más allá del esfuerzo de los órganos involucrados, parecería ser que todo está ya predeterminado mucho antes del inicio del procedimiento”, manifestó.

“Me parece absolutamente razonable que quien tenga un candidato, pues que lo proponga y lo lleve a negociaciones y lo presente como tal y punto. Que no lo someta al resto de la ciudadanía que quiere acceder a un cargo, a un blues que implicaría la posibilidad incierta, pero posible de poder ingresar a un cargo, cuando las posibilidades son nulas. Dejémonos de jugadas como esas y apostemos por propiciar un sistema mucho más transparente y real acerca de los intereses que puedan estar siendo buscados por quienes detentan el poder de momento”, apuntó.

Pedro Mayor Martínez, miembro del Tribunal de Apelación Primera Sala de la Capital, presentó su renuncia a la Magistratura para acogerse a la jubilación, pero según señaló, al parecer, deja abierta la posibilidad de seguir ocupando algún cargo en la Corte.