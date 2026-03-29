Piden que caso Chaqueñito se tome con celeridad y sin injerencia política

Cynthia Florentín, directora ejecutiva de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), habló sobre la apertura de la carpeta fiscal en el caso de Javier “Chaqueñito” Vera.

“Esperamos que la Justicia actúe con celeridad. Es decir, que pueda realizar las investigaciones correspondientes en tiempo oportuno”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que la preocupación radica sobre todo debido a que estadísticamente son muy pocas las denuncias de abuso sexual que llegan al veredicto judicial.

“Y mucho menos hay programas de reparación, porque la justicia es una forma de reparar a la víctima, pero también los daños que ocasionan los abusos tienen que ser atendidos con programas de reparación para las personas que fueron víctimas”, señaló, haciendo alusión a la contingencia integral que requieren las personas que fueron sometidas a este tipo de hechos.

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Sin injerencias

Además, la defensora de la niñez pidió que no exista injerencias políticas. “Realmente esperamos que la justicia actúe con celeridad y también objetivamente. Que acá no veamos ningún tipo de impunidad ni injerencia política, para que esto se pueda resolver”, exhortó en entrevista para la 780 AM.

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Este último pedido cobra relevancia sobre todo considerando que el senador Chaqueñito pertenece al partido de Gobierno y al movimiento Honor Colorado, que ya lo ha salvado de la expulsión anteriormente.

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Dos audios difundidos a partir de una pericia cuyo origen se desconoce y tras una denuncia de intento de extorsión por parte de Chaqueñito, el senador cartista supuestamente hace referencias a posible intención de abuso de menores.