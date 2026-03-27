Cuenta regresiva para “Chaqueñito”: expulsión sería una decisión unánime, según Chase

El senador Natalicio Chase, vocero de la bancada de Honor Colorado (HC), afirmó que la postura del movimiento es firme sobre la situación del senador Javier “Chaqueñito” Vera y sentenció que no se moverán “ni un milímetro” de la decisión tomada sobre su juicio político.

Según Chase, la conducta de Vera es totalmente incompatible con el cargo legislativo y se encuadra perfectamente en lo que establece el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura.

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Actualmente, un equipo técnico trabaja en la redacción del libelo acusatorio, el cual estará finalizado este sábado por la mañana. Chase detalló que este documento no solo incluirá el audio que desató el último escándalo, sino que también recopilará antecedentes de comportamientos inapropiados y reiterativos que ya venían cansando a sus colegas, como supuestos casos donde el legislador habría intentado ponerle “precio” a su voto.

Un consenso contra “Chaqueñito” roza la unanimidad

Chase reveló que, tras mantener conversaciones con diversas bancadas de otros partidos y movimientos, la decisión de remover a Vera cuenta con un apoyo prácticamente generalizado.

“Hay una falta en su conducta y una incompatibilidad en el ejercicio del cargo”, señaló el legislador. Agregó además que el ambiente en el Senado es de mucha ansiedad por dar un cierre a este capítulo.

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Para definir los tiempos del juicio político, la mesa directiva del Senado se reunirá a primera hora de este lunes. En esa reunión se decidirá si se convoca a una sesión extraordinaria para ese mismo día o para el martes.

Chase aclaró además que el acusado tendrá el derecho a ejercer su defensa conforme a las garantías constitucionales.

Rechazan el “permiso” de Chaqueñito

Chase dijo que dar permiso a senador Vera sería muy difícil, ya que se percibe como una “excusa para no enfrentar la realidad”.

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La mayoría de los senadores coinciden en que lo que corresponde es que “Chaqueñito” asista al juicio político y brinde sus explicaciones ante el pleno.

Además, Chase enfatizó la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el legislador, haciendo especial hincapié en las denuncias de presunto abuso de menores.

“Es uno de los hechos más graves que tiene la justicia penal de cualquier país del mundo. Es intolerable porque destruye por completo una vida”, sentenció el parlamentario.