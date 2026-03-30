“Chaqueñito”: cartismo presenta hoy libelo acusatorio y oposición condiciona apoyo

El titular de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, informó que este lunes presentarán el libelo acusatorio contra el legislador Javier “Chaqueñito” Vera, quien enfrenta una investigación fiscal por la filtración de audios de contenido sexual que involucran a menores.

Sostuvo que el parlamentario incurrió en una “acumulación de faltas” que configura causal de expulsión.

Chase evitó adelantar detalles del documento y señaló que será socializado en la reunión de la Mesa Directiva del Senado, convocada para las 08:45. Indicó, además, que se analiza si el tratamiento de la eventual expulsión se realizará en una sesión extraordinaria hoy.

“El sábado se terminó el libelo acusatorio y hoy, a las 8:45, está convocada la Mesa Directiva y se va a definir cómo se va a tratar este tema”, sostuvo.

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Oposición acompañaría, pero con condicionamientos

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que la oposición está dispuesta a acompañar la expulsión de “Chaqueñito”, al considerar que su permanencia en el cargo es “insostenible” tras la divulgación de los audios que lo involucran.

Sin embargo, aclaró que el respaldo dependerá del análisis de los argumentos jurídicos y del mecanismo que plantee el cartismo para impulsar la pérdida de investidura.

Advirtió que un caso de presunto abuso no encajaría, en principio, dentro de las causales constitucionales de pérdida de investidura, por lo que antes de la reunión de la Mesa Directiva evaluarán los fundamentos que serán utilizados y las acciones a seguir en cada escenario.

Señaló que, si el oficialismo logra encuadrar el caso dentro de los parámetros constitucionales, la oposición votará a favor. “Vamos a ver cómo construyen ellos esto que es un caso penal que es gravísimo que no está contemplado dentro de los presupuestos de la pérdida de investidura”, expresó.

Alertan sobre posibles precedentes

Filizzola también advirtió que no corresponde reabrir un proceso de expulsión basado en el supuesto tráfico de influencias relacionado con la adjudicación irregular de una “vivienda económica” a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Apuntó que ello implicaría juzgar dos veces por la misma causa.

Recordó que anteriormente el cartismo ya había bloqueado un intento de expulsión por ese motivo.

“Nosotros tenemos que ir con mucho cuidado para no sentar precedentes que en el futuro sirva para perseguir a personas, para pasar factura, para amordazar a parlamentarios. La situación de Vera es una situación insostenible. Tenemos que mirar los argumentos y votar de acuerdo a lo que dice la Constitución”, mencionó.

Oficialismo sostiene que hay base jurídica

En respuesta, Chase afirmó que existen fundamentos suficientes para avanzar con la expulsión y que estos serán debatidos en el pleno del Senado. Indicó que el libelo fue elaborado con respaldo jurídico y asesoramiento técnico, inclusive de consultores externos.

“Hay causales y esas van a ser discutidas en el pleno del Senado. Se hizo con acompañamiento jurídico, también, trabajando asesores externos del Parlamento. Yo creo que están dadas las condiciones para que sea sometido y va a tener la posibilidad de ejercer su defensa”, mencionó.

Precisó además que el documento no incluye el caso de la adjudicación irregular de vivienda —que involucra al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja—, aunque sí contempla otros hechos considerados como inconductas.

Agregó que, para el movimiento Honor Colorado, no existen dudas sobre la gravedad del caso, que califican como trata de menores, y que consideran “innegociable” la expulsión como salida política. También descartó la posibilidad de conceder el permiso solicitado por el legislador.

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Definen eventual reemplazo

Tanto Chase como Filizzola coincidieron en que, en caso de concretarse la expulsión, la banca debe ser ocupada por Gladys Mendoza, del partido Cruzada Nacional.