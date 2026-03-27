“Chaqueñito” desafía al cartismo, solo pide permiso y se justifica con el caso del condenado Erico Galeano

En una nota remitida a la Presidencia del Senado, Chaqueñito solicita “permiso” por tiempo indefinido, “hasta tanto pueda atender y solucionar adecuadamente los asuntos judiciales que me conciernen, los cuales son de conocimiento público”. Escribió esto en alusión a la investigación fiscal abierta en su contra por la filtración de audios de contenido sexual que involucra a menores.

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En su nota, agrega que la solicitud “no importa (sic)” reconocimiento de responsabilidad alguna.

“Más aún cuando, a la fecha, no pesa en mi contra imputación formal, acusación fiscal ni condena alguna, por lo que esta petición obedece exclusivamente a la necesidad de abocarme de manera plena a la atención de dichas cuestiones, en resguardo de mi persona, de mi investidura y del normal desenvolvimiento de la función legislativa”, señaló.

Alega que reclama un principio de igualdad ante el antecedente reciente el caso del senador Erico Galeano (ANR, HC), a quien la Cámara de Senadores concedió permiso sin goce de dieta y por tiempo indefinido, luego de haber sido condenado en primera instancia a 13 años de prisión.

“En ese sentido, solicito al Pleno de esta Honorable Cámara tenga a bien considerar y aprobar el permiso solicitado”, concluye.

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De esta manera, Chaqueñito desafía abiertamente a los senadores cartistas que anunciaron durante una conferencia de prensa que estaban trabajando en la elaboración del libelo acusatorio para impulsar la pérdida de investidura de su ex aliado tras la difusión de audios de carácter sexual en donde se presume solicitaba menores de edad y “vírgenes”.

Los cartistas le ofrecieron renunciar o presentarse a una sesión en la que pueda defenderse y eventualmente ser expulsado.