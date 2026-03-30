“Chaqueñito” es el tercer expulsado en este periodo y “medalla de bronce” en votos

El record de votos para su expulsión lo ostenta Norma Aquino, alias Yamy Nal (ANR HC, ex CN) quien fue echada del Senado en setiembre de 2025 por 40 votos. Fue castigada por los cartistas debido a la difusión de audios en que acusaba a sus colegas oficialistas de repartirse US$ 8 millones de donación de Taiwán. Si bien “empata” con Eugenia Bajac (PLRA), pero en el caso de Aquino hubo cinco ausentes, por lo que nadie se abstuvo o votó contra su expulsión. Su reemplazo fue Walter Kobylansk (CN).

También tiene el record Eugenia Bajac (PLRA, llanista) quien fue echada del Senado en abril de 2020 con 40 votos por viajar a eventos evangélicos con dinero público y violar la cuarentena sanitaria, motivo por el cual fue imputada. En su caso, al menos, un senador votó por la abstención y otros cuatro por el rechazo. Su reemplazo fue Octavio Schapt.

En tercer lugar en número de votos y el tercero en ser expulsado en lo que va del periodo 2023-2028 está hoy Javier Vera alias “Chaqueñito” (cartista, ex Cruzada Nacional), por la difusión de audios que lo vinculan con prostitución con menores. Previamente eludió la expulsión por tráfico de influencia al recibir departamentos estatales o por audios sobre desvío de fondos en Itaipú y por “cobrar US$ 20.000 ”por voto al cartismo. Finalmente perdió su investidura por unanimidad de 36 votos y nueve ausentes. Su reemplazo es Lucía Mendoza (Cruzada Nacional).

Víctor Bogado (ANR, cartista) fue expulsado por 35 votos en mayo de 2019 tras ser condenado en el fraude del caso “niñera de oro”. Su reemplazo fue Arnaldo Franco (ANR).

Dionisio Amarilla (PLRA, llanista) fue sacado del Senado en junio de 2019 con 31 votos luego de ser involucrado en un intento de soborno a un periodista para que paren críticas contra la licitación del servicio de seguridad privada en IPS. Su reemplazo fue Eusebio Ramón Ayala. Volvió al Senado como Liberocartista en este periodo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Óscar González Daher (ANR, cartista) fue el primer expulsado por 30 votos en diciembre de 2017, tras la revelación de audios que lo vinculan con el tráfico de influencias durante el tiempo en que fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Fue imputado por tráfico de influencias, extorsión y asociación criminal. Falleció en 2021. Su reemplazo fue Martín Arévalo (ANR).

Los expulsados con menos de 30 votos

Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) fue echado por 23 votos en noviembre de 2019 después de una agresión a un policía y usar supuestamente su investidura de senadores para cometer hechos violentos. Hubo un voto en contra, tres abstenciones y 18 ausentes. Su reemplazo fue Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu), porque la ley electoral no prevía un suplente para Cruzada Nacional.

Kattya González (Ind) fue echada del Senado por 23 votos en febrero de 2024 por orden del cartismo bajo acusaciones por el comisionamiento de un policía. La Justicia rechazó todas las causales.

Ella reveló que Horacio Cartes ordenó su expulsión como vendetta política por sus críticas al gobierno tras el escándalo de los Nepobabies y el título universitario presuntamente mau del senador David Rivas (ANR, HC), hoy sobreseido. En su caso hubo 14 votos por el rechazo, siete abstenciones y un ausente. Su reemplazo es Ignacio Iramain.