Los votos que recibieron Yamy Nal y Bajac para ser expulsados del Senado

El caso de Norma Aquino, alias Yamy Nal (ANR HC, ex Cruzada Nacional), cuya pérdida de investidura se concretó el martes pasado, deja un precedente curioso en la Cámara Alta.

Si bien iguala a María Eugenia Bajac (PLRA, llanista) en recibir 40 votos para lograr su pérdida de investidura, la votación contra Aquino fue por unanimidad de los presentes, teniendo en cuenta que cinco legisladores estaban ausentes (incluida ella).

En cambio, cuando se trató la pérdida de investidura de Bajac estuvieron los 45 senadores en sala, de los cuales 40 votaron por su expulsión, hubo una abstención y cuatro rechazos.

En contrapartida, la senadora Kattya González (ex-PEN) en febrero de 2024 y Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) en el 2019 fueron expulsados con la menor cantidad de votos registrados: apenas 23 votos.

Sin embargo, Kattya González tuvo mayor apoyo ya que 14 senadores votaron por el rechazo de la expulsión; siete se abstuvieron de votar y hubo un ausente.

Para ese entonces, el Senado ya había aprobado un reglamento que impedía las expulsiones por menos de 30 votos, pero cuando el Comando Colorado cartista, liderado por Horacio Cartes, bajó la orden de expulsar a la opositora, los oficialistas atropellaron su propio reglamento de “autoblindaje”.

En cambio, Payo Cubas se quedó casi sin aliados debido a su cuestionado comportamiento. Solo un legislador votó en contra de su expulsión, hubo tres abstenciones y 18 ausentes.

González Daher, primer caso

En la Constitución de 1992 se incluyó la posibilidad de la pérdida de investidura de un legislador, pero recién en el 2017 “debutó” el Art. 201 con la expulsión del senador colorado cartista Óscar González Daher (ya fallecido) por supuesto uso indebido de influencias, tras los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que ponían de rodillas a jueces y fiscales. Lo expulsaron por 30 votos y hubo 15 ausentes.

Fueron expulsados también Víctor Bogado (ANR, HC) por 35 votos y Dionisio Amarilla (PLRA) por 31 votos.