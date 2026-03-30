Consejo de Administración del IPS pide informes sobre gestión de José’i González

Mediante la Nota Interna CA N° 021-0186/2026, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por Jorge Brítez, ordenó un corte administrativo y un informe detallado sobre la gestión de la Dirección Jurídica durante el periodo de José “José’i” González Maldonado. El requerimiento fue remitido el 26 de marzo pasado al nuevo titular del área, Enrique Arturo Galeano Moreno, con la instrucción de ser entregado a la brevedad posible.

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El pedido del Consejo busca transparentar el estado actual de los litigios de la previsional. Para ello, la Dirección Jurídica deberá remitir datos precisos sobre: Juicios vigentes (Número de causa, carátula, etapa procesal y montos en juego); Informes sobre juicios que hayan caducado o procesos en los que el IPS se haya allanado a las demandas durante la administración de González, además de detalle de todas las modalidades de juicios en los que la institución es parte.

Un punto clave de la solicitud son los acuerdos extrajudiciales aprobados por el Consejo. Se exige la presentación de copias de las sentencias definitivas que homologaron dichos pactos, junto con las resoluciones de aprobación y las fechas de pago (gestión que se coordinará con la Dirección de Tesorería).

Precisamente, la gestión de González se caracterizó por ese tipo de salidas con la venia del Consejo de Administración del IPS.

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Finalmente, el pedido alcanza al plantel de abogados externos. El IPS busca determinar la productividad y el rol de los profesionales contratados desde el nombramiento de González hasta su renuncia. El informe deberá incluir: identificación completa, cantidad de juicios en los que intervinieron y detalle de sus actuaciones procesales y resultados obtenidos.