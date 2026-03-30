Hernán Rivas debió ir a juicio oral, dice camarista que votó en disidencia

El sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas (ANR - HC) de la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso para jurar como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, con el voto en mayoría de los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría. Sin embargo, el magistrado José Agustín Fernández votó en contra.

Sobre la presunta fabricación del título, el doctor Fernández explicó que la prescripción fue ratificada porque este hecho punible tiene una pena máxima de tres años de privación de libertad, pero al momento en que el Ministerio Público planteó la imputación, el plazo legal ya había transcurrido.

De igual manera, la controversia se concentró en torno al uso del documento y mientras la mayoría votó por el sobreseimiento, el doctor Fernández manifestó su disidencia sosteniendo que cuando un juez determina que un caso debe ir a juicio para profundizar la investigación tras una acusación fiscal, el pedido de sobreseimiento definitivo por parte de la defensa se vuelve improcedente e inadmisible.

Por esto, el magistrado sostuvo que el caso por el uso de documento público de contenido falso debió elevarse a un juicio oral y público con el fin de profundizar la investigación basándose en la acusación presentada por el Ministerio Público. “Claramente; no correspondía el pedido de la defensa”, contestó a la pregunta si es que la causa de Rivas debió ir a juicio.

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El “juez de jueces” Rivas

El senador Hernán David Rivas, obtuvo su certificado de estudios de la Universidad Sudamericana el 12 de mayo de 2018 y su título le fue expedido el 6 de marzo de 2020. Ambos documentos fueron registrados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.

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Luego, el 11 de junio del 2020, Rivas utilizó dichos documentos para solicitar en mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su juramento y la expedición de su matrícula de abogado. El 3 de julio de ese mismo año, la Cámara de Diputados lo designó como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Rivas integró un órgano juzgador de defensores públicos, fiscales y magistrados, sin contar con matrícula de abogado, pues recién la obtuvo el 7 de julio, poco más de un año después de ser electo en Diputados.

El 6 de julio de 2023, ya como integrante de la Cámara de Senadores, fue designado como representante ante

el JEM; el 10 de julio de ese año, fue electo en forma unánime para presidir el órgano. Sin embargo, el 1 de agosto de ese año, dejó la presidencia a raíz de las presunciones sobre la falsedad de su título; y el 25 de octubre, renunció a su representación ante el Jurado.

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