Nacionales
30 de marzo de 2026 - 13:05

Hernán Rivas es sobreseído de causa por presunto uso de título falso de abogado

Hernán David Rivas Román, actualmente senador por Honor Colorado, cuando juró como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Hernán David Rivas Román, actualmente senador por Honor Colorado, cuando juró como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.Gentileza

La Cámara de Apelaciones dispuso el sobreseimiento definitivo del senador cartista Hernán David Rivas Román de la causa por el supuesto uso de su título de abogado presuntamente falsificado, para jurar como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Luego de rechazar el recurso plantado por el Ministerio Público, un tribunal de alzada hizo lugar al recurso plantea por la defensa del legislador colorado.

Por ABC Color

El sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas (ANR - HC) de la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso fue dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital integrado por los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría.

Primeramente el tribunal de alzada rechazó la apelación de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de falsificación del titulo de abogado de parte del parlamentario. El fallo se dio a través del Auto Interlocutorio N° 102 dictado este lunes 30 de marzo de 2026.

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Posteriormente, mediante el Auto Interlocutorio N° 107, dictado también en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres; y anuló la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, quien el 10 de octubre de 2025 había elevado a juicio ora la causa, solo por el uso del título de abogado presuntamente falsificado.

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