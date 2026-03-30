Hernán Rivas es sobreseído de causa por presunto uso de título falso de abogado

El sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas (ANR - HC) de la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso fue dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital integrado por los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría.
Primeramente el tribunal de alzada rechazó la apelación de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de falsificación del titulo de abogado de parte del parlamentario. El fallo se dio a través del Auto Interlocutorio N° 102 dictado este lunes 30 de marzo de 2026.
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Posteriormente, mediante el Auto Interlocutorio N° 107, dictado también en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres; y anuló la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, quien el 10 de octubre de 2025 había elevado a juicio ora la causa, solo por el uso del título de abogado presuntamente falsificado.
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