Hernán Rivas es sobreseído de causa por presunto uso de título falso de abogado

La Cámara de Apelaciones dispuso el sobreseimiento definitivo del senador cartista Hernán David Rivas Román de la causa por el supuesto uso de su título de abogado presuntamente falsificado, para jurar como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Luego de rechazar el recurso plantado por el Ministerio Público, un tribunal de alzada hizo lugar al recurso plantea por la defensa del legislador colorado.