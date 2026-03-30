Lilian Samaniego: “Chaqueñito Vera no puede estar ni un minuto más en el Senado”

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) endureció su postura contra Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) y aseguró que su permanencia en el Senado es insostenible.

“En base a los audios, en base a la pericia realizada, los audios son verídicos. Entonces no se puede mantenerle a un senador que tiene a los niños como moneda de cambio. Es inadmisible, inaceptable, insostenible”, expresó.

La legisladora insistió en que, ante la gravedad del caso, no hay margen para sostener al parlamentario en funciones.

“Trasciende los partidos”

Samaniego subrayó que la situación supera cualquier diferencia política y debe ser abordada con responsabilidad institucional. “Trasciende los partidos. No puede estar un minuto más el senador Vera en el Senado de la República cuando pone de moneda de cambio a los niños”, afirmó.

Sus declaraciones se dan en medio de una fuerte presión pública y política, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público sobre los audios que involucran a menores.

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La senadora también hizo referencia a los elementos técnicos que forman parte de la investigación, señalando que existen pericias que confirmarían la autenticidad de los audios.

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“El tema es que ahora hay pericias que sostienen que los audios son reales. Hay causales y eso lo va a confirmar seguramente la Fiscalía durante la investigación”, indicó.

Las expresiones de Lilian Samaniego se producen en una jornada decisiva, donde el Senado deberá debatir en la fecha la situación de Javier “Chaqueñito” Vera.